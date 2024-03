El actor y presentador Alejandro Estrada protagonizó un incómodo momento cuando el medio de comunicación del Canal 1 se le acercó para preguntarle sobre su visita en ‘La casa de los famosos’ y el fin de su matrimonio con la actriz Nataly Umaña.

Estrada fue enfático con el periodista de ‘Lo sé todo‘ al decirle: “Es que ustedes la embarraron ‘men’, tú sabes que sí, diles que Alejandro no quiere atender a ‘Lo sé todo’. No, así no es, además ya estoy grande”.

Luego el actor, que fue uno de los presentadores de ‘Tu voz estéreo’ insistió: “No me crea tan pendejo, vale. Se me va del lado mío ya”.

Después se le acercó a la cámara del programa y le dijo: “No me grabe”. En ese momento Estrada estropeó una lámpara led cuando intentaba apagar la cámara.

¿Qué le dijo Alejandro Estrada a ‘Lo sé todo’?

A través de sus historias de Instagram, el actor y exesposo de Nataly Umaña, habló sobre el respeto que deben tener algunos medios de comunicación por la situación que está pasando.

“Ayer en el evento que les comenté tuve un altercado con un medio de comunicación llamado ‘Lo sé todo’ pido excusas puntualmente y nada más al cámara o a la cámara porque igual no atenté contra nadie como lo intentan decir algunos”, dijo el actor.

Después cuenta:”Le quise bajar la cámara porque estaba grabando lo que yo no quería que grabara, uno no está obligado a responder preguntas”.

Finalmente contó: “Esto no se trata de libertad de prensa sino de respeto por el momento que tal vez estoy pasando”.

