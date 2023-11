Dice el dicho que “la vida es un ratico” y no podría ser más cierto. Ni Alejandra Villafañe se imaginó alguna vez que tendría que luchar su vida con un agresivo cáncer sin cura, sobre todo por el buen momento que estaba viviendo personalmente, como lo dijo por medio de un mensaje en sus redes sociales. Pero su muerte no fue en vano, según sus amigos más cercanos, pues logró marcar la vida de más de uno y Raúl Ocampo, quien fue su novio por más de cinco años, es el primero en comprobarlo.

Muchos colombianos y usuarios de Internet en todo el mundo quedaron sorprendidos con la noticia de la muerte de la joven actriz que participó en novelas como ‘Enfermeras’, ‘La ley del corazón’, entre otras, ganándose el cariño de más de uno.

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos por parte de ella, el doctor que la atendió, confirmó que su enfermedad no tenía cura alguna. Ha pasado más de un mes desde su muerte y Raúl Ocampo apareció en el programa matutino de RCN llamado ‘Buen día, Colombia’, hablando sobre la frase que marcó su historia de amor con Villafañe.

Los dos actores se decían constantemente unas palabras de amor que se convirtieron en su lema:

“Cuando nos estábamos conociendo, ella estaba viendo una serie muy mala, la peor serie de mi vida y entonces esta gente española se decía por molestar, ‘quiero que sepas que si me muero mañana, te quiero’, así que nosotros empezamos a utilizarla dentro de nuestra amistad y el día que yo decido dar ese paso, yo iba en el carro y le grité por la ventana, ‘venga, Aleja, quiero que sepas que si me muero mañana, me gustas’, y ahí empezó la frase. Finalmente, lo entendí”, afirmó Ocampo con la voz entrecortada, al frente de todos los presentadores del programa.

En redes sociales, varios usuarios aseguraron que a muerte de Villafañe aún sigue causando mucho sentimiento.

