La relación de la artista mexicana Alejandra Guzmán con su única hija Frida Sofía siempre ha sido motivo de noticia, pues ambas han protagonizado varios escándalos que han estado marcados por violencias intrafamiliar y abusos denunciados por cada una. Recientemente la artista tuvo que cancelar concierto tras sufrir una caída durante la presentación.

Lo último que se conoció fue revelado por la cantante de 55 años, quien durante una entrevista para el programa ‘Ventanenando’, conducido por la periodista Patricia Chapoy, contó que fue agredida físicamente en varias oportunidades por Frida Sofía, quien tiene 31 años y es cantautora, modelo y empresaria.

“¡Sí! Hubo varias, había una persona que es Alejandra Covarrubias, mi asistente desde hace mucho tiempo y ella fue la que se encargó de sacarme de la casa porque no podíamos controlarla”, respondió Guzmán a la pregunta de la periodista de si había sido agredida alguna vez por su primogénita.

Guzmán contó que los golpes empezaron a estar presentes en su relación, luego de que decidiera enviarla a rehabilitación por el abuso delas pastillas que consumía para controlar su trastorno límite de la personalidad. Según la intérprete de varios éxitos de las baladas en español, su hija creo resentimiento hacia ella por esa decisión.

“Creo que es parte de todo un resentimiento que surge en su corazón. No soy nadie para reclamárselo, pero hemos tocado el tema con doctores. Y, en ciertas ocasiones, hemos, las dos, pedido disculpas, pero creo que desde ahí la relación ya no es la misma”, expresó Guzmán, quien además manifestó que toma antidepresivos y asiste a terapia desde “hace dos años, con lo de mi hija, fue lo más duro para mí. Entonces, creo que ya me estoy dando cuenta de qué puedo hacer para no dejar que hagan pedazos mi corazón”, agregó.

Fue en 2021 cuando Frida declaró en contra de su madre y de su abuelo, a quien acusó de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía cinco años. Además, relató que también fue víctima de maltratos y abandono por parte de su madre, como de los abusos de sus parejas en su infancia.

En abril de ese año anunció por medio de sus redes sociales que daría inicio a procesos legales contra “diversas personas”. El anuncio causó conmoción entre sus seguidores, quienes con la frase “yo sí te creo” han apoyado la valentía que Frida ha tenido para hablar del tema.

En la entrevista, Guzmán, indicó que Frida Sofía, a quien desheredo el año pasado, no ha vuelto a buscarla, ni ella tampoco. Sin embargo, asegura que guarda la esperanza de reconstruir la relación con su hija. “Siempre va a estar esa esperanza de volverla a ver, de volverla a abrazar y de poder platicar muchas cosas. Creo que así es la mejor manera de volver a empezar. Quisiera (que hubiera una reconciliación), es lo que más anhelo, poder hablar con ella y acercarme. Ella sabe que la amo”.