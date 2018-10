El medio informó que Colavizza y su eterna enamorada cumplirían el 3 septiembre 48 años de matrimonio, tiempo en el que ‘El caballero de la sonrisa’ la llenó de amor, como aseguró cuando le preguntaron sobre cómo lo iba a recordar.

Además, Alba Lucía explicó de qué forma Colavizza quería que sus seguidores pensaran cuando él ya no estuviera.

La dueña del corazón del humorista aprovechó el nostálgico momento para narrar la particular forma que usó él para conquistarla.

“Nos conocimos en el teatro, yo hacía fonomímica y el echaba chistes […] Yo le dije a mi amiga: ‘Yo me voy a casar con ese pelirrojo (en esa época tenía el cabello de ese color) o me voy de monja, y a los 15 días me llevó un comedor con 8 puestos, yo le dije: ‘En mi casa hay comedor’, él me respondió: ‘Es para que lo llenemos de hijos’”, concluyó.