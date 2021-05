green

Aída Victoria Merlano ha estado muy activa en redes sociales durante los últimos días, manifestando su respaldo a las manifestaciones en todo el país, y especialmente en Barranquilla, en el marco del paro nacional que ya completa seis días.

La ‘influencer’ costeña asistió a diferentes puntos de la capital del Atlántico en los que se dieron movilizaciones, para ver con qué podía ayudar a las personas que llevaban horas protestando. Sin embargo, Merlano ha preferido mantenerse al margen de las marchas y no acompañarlas en la calle.

A muchos de sus seguidores les ha llamado la atención esa situación y por eso ella decidió pronunciarse al respecto. La hija de la excongresista Aída Merlano, prófuga de la justicia, confesó que no sale a las calles por temor a que atenten contra su vida.

“La razón por la que yo no salgo a marchar es básicamente para no dar papaya, porque yo no le debo nada a nadie, pero mi mamá dejó muchos enemigos cuando se fue. Entonces, por querer joderla a ella, me pueden pegar mi matada fácilmente, y quedo rifada porque dicen: ‘Ay, murió en el paro’“, declaró en unas historias que compartió en su cuenta de Instagram.

De todas maneras, Merlano hizo referencia al aporte que ella ha querido hacer durante estos días a las movilizaciones sociales. “Esa es la razón por la que yo no salgo a caminar, ni me manifiesto de esta manera. Vine al plantón para saber qué es lo que la gente necesita y de qué manera yo, económicamente, puedo ayudar. Con agua, con comida, con bicarbonato, con leche. Había gente allí que estaba plantada con hambre, que no ha desayunado, que no ha comido y que está allí”, concluyó.

La barranquillera ha usado su cuenta de Instagram para replicar varias denuncias de abuso policial que se han conocido en los últimos días y en las últimas horas invitó a sus seguidores a que acompañen las marchas pacíficas programadas en su ciudad para este martes 4 de mayo.