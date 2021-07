Adriana Betancur, quien necesita un nuevo trasplante de riñón, aseguró que como a otras personas, Jota Mario Valencia se le manifestó después de su muerte en el 2019.

Primero, la paisa le contó a Andrés Wilches la importancia que tuvo Jota Mario en su vida y lo duro que fue para ella la muerte del recordado presentador de ‘Muy buenos días’, del Canal RCN: “Para mí fue muy fuerte, Jota fue una persona muy importante en mi vida profesional y yo lo consideraba mi amigo”.

Luego fue que Andrés Wilches, en ‘AutoStar TV’, que si a ella Jota Mario también se le manifestó, como otras personas, entre ellas Laura Acuña, lo sintieron.

“Sí me pasó, dentro del ‘case’ (protector) del celular apareció una pluma blanca… No sé cómo llegó ahí, ya cuando escuché los testimonios de los demás, dije: ‘Debe ser él, debe ser lo mismo’. Pero no lo conté para que no dijera se chifló la otra”.