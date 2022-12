Millie Bobby Brown, conocida por su papel de Once en ‘Stranger Things’, se encuentra en el blanco público. La actriz se ha visto salpicada por la polémica al ser acusada de besar sin su consentimiento a Louis Partridge, uno de sus compañeros de reparto en ‘Enola Holmes 2’, película que se estrenó el pasado 4 de noviembre en Netflix.

(Vea también: Ya no es un rumor: Millie Bobby Brown, pillada por primera vez con hijo de Bon Jovi)

En la saga de películas de ‘Enola Holmes’, Brown encarna a la intrépida y también muy perspicaz hermana de Sherlock Holmes, que es interpretado por Henry Cavill.

En la secuela, los espectadores pudieron ver cómo el personaje que protagoniza la franquicia se lanzaba a besar por fin a su interés romántico, el Lord Tewkesbury de Partridge.

Sin embargo, no todo ocurrió de forma tan romántica tras las cámaras. En un video de TikTok publicado por la plataforma de ‘streaming’, Brown compartió cómo era su relación fuera de la pantalla con su compañero de reparto, así como muchos de los detalles sobre la escena en la que lo agarra y lo besa.

“Fue en el ensayo, le agarré la cara y lo besé, y él estaba muy sorprendido”, comentó la actriz, antes de añadir que, también “es realmente emocionante ver a una chica dar el primer paso”. Fueron sus siguientes palabras sobre Partridge por las que ha sido fuertemente criticada.

“Como Louis es un buen amigo, no paré de darle puñetazos, no estaba fingiendo, realmente le estaba haciendo daño. Al final, me dijo: ‘Millie, ¿puedes fingir que me das un puñetazo?’ Lo estaba golpeando en el estómago”, admitió Brown en el video que se hizo viral y que puede verse en el canal de YouTube de Netflix.

Pero lo que parecía solo una anécdota de rodaje, no ha despertado ninguna simpatía a la coordinadora de intimidad, Jessica Steinrock. A través de su perfil en TikTok, la especialista criticó duramente el comportamiento de Brown, que no tenía la aprobación para tratar de esa manera a Partridge durante el rodaje de la secuela de ‘Enola Holmes”.

(Lea también: El divertido rap con el que ‘Eleven’ hizo repaso de ‘Stranger Things’)

“Ooh no, me encanta Millie Bobby Brown, pero esta no es la preciosa historia que creen que es. Estoy segura de que ella y su compañero de reparto tienen una gran compenetración y mucha confianza, pero no deberíamos sorprender a nadie durante una pelea o una escena íntima jamás”, sentenció Steinrock.

“Al final, esto significa que ella no le pidió su consentimiento para besarlo. Y cuando tu compañero de escena reacciona sorprendido después de haberlo besado, quiere decir que la comunicación no fue como realmente debía ser”, reafirmó la especialista en escenas íntimas, que terminó concluyendo que a pesar de haber amado ‘Enola Holmes 2’, “para la próxima vez, tenemos que pedir consentimiento”.

¿Cómo se llama el novio de Millie Bobby Brown?

Millie Bobby Brown está saliendo actualmente con el hijo del cantante Jon Bon Jovi, Jake Bongiovi de 20 años.

La pareja se conoció por medio de Instagram en 2021, donde comenzaron una bella amistad que paulatinamente se convirtió en un romance. El hijo de Jon Bon Jovi ha acompañado a la actriz británica a estrenos de sus producciones como ‘Stranger Things’ y ‘Enola Holmes’.