Aunque la foto no es la más representativa de Colombia y le han criticado posar en el país cafetero con una bebida de Starbucks, muchos fans de la estrella del cine para adultos sí respondieron a su pedido.

“Venga mamita que sí es pa’ eso”, “Ush, parcerita, caiga a la U”, “Puedo ser tu guía y traductora” o “Bienvenida, yo puedo ayudarte”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en respuesta al trino de Reid.

I’m in Colombia & don’t speak any Spanish. Who wants to be my tour guide?! pic.twitter.com/QOxWI4ZSNt — Riley Reid (@rileyreidx3) August 12, 2019

La actriz mojó prensa recientemente gracias a la mencionada agrupación, porque la invitaron a recrear la portada del exitoso álbum de 1999, que originalmente hizo Janine Lindemulder, recordado nombre de la industria para adultos de la época.

A continuación, algunas de las respuestas que le han dejado a Riley Reid en Twitter:

I can be your guide and translator😘 pic.twitter.com/80FJl8jJwW — Sexusporn (@Sexusporn_) August 12, 2019

Cerveza means beer… that’s the only word you’ll need to know… — toniczelle@gmail.com (@toniczellegmai1) August 12, 2019

Venga Mamita que si es pa eso — Sergio Silva (@VelezBonnet) August 12, 2019

you’re in colombia and you’re drinking Starbucks — meatwood flac (@TorieCorzo) August 12, 2019

Estas por chapi? — Ⓜ️ilindron (@aletapirez17) August 12, 2019

Si me necesita, que me llame! — Juan C. Riomaña. (@JuanCRS98) August 12, 2019

Caiga a manizales — xxxxxelF (@Flexlh) August 12, 2019

Yo me le mido. — Franz Ferdinand F|C⚡ (@FranciscoCuervo) August 12, 2019