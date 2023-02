En la tarde del viernes 3 de febrero, la actriz Nina Caicedo voló a México para disfrutar de unos días de descanso con una amiga, pero en la noche se lanzó una alerta porque ella no aparecía. Todo indicaba que había sido detenida por las autoridades, como le pasa a muchos colombianos que van a ese país.

¿Qué pasó con Nina Caicedo en Cancún?

Antes de que le quitaran el celular, Nina Caicedo logró avisarle a su papá, el compositor Nino Caicedo, quien, posteriormente, habló con el Cónsul de Colombia en Cancún para que regresaran a su hija de nuevo al país.

Momentos angustiosos de Nina Caicedo en Cancún

La actriz fue retenida en un cuarto durante varias horas, según ella, en condiciones deplorables. Afortunadamente, ya está de nuevo en Colombia. En diálogo con RCN, relató los difíciles momentos que vivió mientras estuvo retenida. “Estaba tranquila hasta que me encierran en un espacio horrible, creen que los que estamos allí somos delincuentes”, señaló.

Caicedo aseguró que no entendía qué era lo que pasaba ni el por qué de su retención. “Me dijeron que tenía una alerta, pero no me decían qué era, me detuvieron y considero que fue arbitrario porque yo no sabía el motivo, no podía hacer nada, ni comunicarme, la comunicación es muy mala por el wifi del aeropuerto que todo el mundo utiliza”.

En cuanto al trato que recibió, Nina resaltó que fue completamente decepcionante. “Mi calvario comienza cuando toman la decisión de devolverme, pero me llevan al lugar donde lo detienen a uno. Es un espacio horrible, lleno de huecos, tiene ratas, gente tirada en el piso, yo les preguntaba y decían que llevaban 2 o 3 días, ahí me preocupé”.

Pasaron varias horas en desespero, hasta que, finalmente, le pusieron un vuelo de regreso a su país natal. “No me habían dado ni un vaso con agua y eran las 3:00 p.m. El trato es inhumano, si quieren que me devuelvan a mi país, yo me devuelvo feliz, pero fui tratada como una delincuente”.