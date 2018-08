Buenos Días! FELIZ de compartir con uds. un pequeño adelanto de lo que verán a partir del 16 de Agosto en mi nuevo canal de YouTube: CAROLINA GOMEZ OFFICIAL (ya estamos “live” y esta es solo una “pruebita” de la muchas cosas que veremos. En poco tedremos subtitulos listos en ingles Y ESPAÑOL). Vamos a compartir consejos, “tips”, “hacks”, recetas y todo tipo de información relevante al cuidado de la piel, pelo, tratamientos, salud fisica y mental. Romperemos mitos también; en fin: BELLEZA y BIENESTAR por dentro y por fuera!! De esta forma puedo POR FIN responder a TODAS las inquietudes que tienen al respecto y compartir esos “hacks” que uso en mi vida diaria. Lo MAS COOL?! Tenemos un respaldo científico de mi gran amiga Katarina Stetz…ingeniera química, formuladora de productos para el cuidado de la piel y experta en belleza. Así o mas fantastico?! 😃 BELLEZA HECHA EN CASA. Besos a todos! Feliz y saludable Jueves! @BeautyHackersCo #LetsHack #Hackiemos #Bienestar #Salud #Belleza #GoodLiving #skincare #Solutions #soluciones #DYIbeauty #Lifestyle

