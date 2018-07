Pilas con el colágeno ❤ Aprende a preparar tu propio colágeno! Pero antes de la receta conoce algo sobre esta maravillosa sustancia gelatinosa que protege nuestros huesos y evita la flacidez de la piel. Piensa que nuestro cuerpo es como un edificio que se vendría al suelo si no tuviera esas prodigiosas vigas de amarre que lo sostiene de pie. La ausencia del colágeno se refleja en la piel, uñas, pelo y HUESOS haciendo que se vuelvan frágiles y se partan con mayor facilidad. HAZ TU PROPIO COLÁGENO @catalinaaristizabalh es una experta y lo consume a diario, al igual que yo 😊 1. Compra dos kilos de pata de res en la carnicería y pide que te lo corten en trocitos pequeños. 2. Lávala muy bien con agua y bicarbonato. Luego la refriegas con limón hasta que pierda por completo su desagradable olor. 3. Ponla en la pitadora hasta que ablande. Divide en dos porciones; una para hacer gelatina con panela en moldecitos y otra en trocitos para guardar en el congelador. Puedes utilizarla como condimento en sopas, arroz y granos, te dará un sabor delicioso. Tus HUESOS y tus hijos te lo agradecerán. RECUERDA QUITARLE TODOS LOS HUESITOS. 🍖 #yamilehumar #colageno #vidasana #huesosfuertes #yogalife #recetas #recetascaseras #bellezaencasa #huesossanos — En la foto estoy con mi profe de yoga @jagferro

