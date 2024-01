Y es que Paulina Dávila y Sofía Vergara, actrices de ‘Griselda’ que son primas en segundo grado se conocieron cuando la primera tenía ocho años y la barranquillera ya era una estrella de la televisión.

Esta es una foto de uno de sus encuentros:

Así lo contó Dávila en una entrevista con El Colombiano, medio aliado de Pulzo.com, donde también confesó que hacía muchos años no se veían y se reencontraron para trabajar juntas en la serie de Netflix.

“Con Sofía tengo una historia muy particular: la conocí cuando yo era una niña y me dejó boquiabierta en ese momento, siempre ha sido un referente y no la había vuelto a ver hasta que nos encontramos en el set y hubo una reconexión especial, estrechamos nuestra relación y la de los personajes”, declaró.