Aunque la historia no es reciente, el artista la recordó en la actual edición de Vea y esta semana en ‘Lo sé todo’, donde señaló que él antes de lo que le pasó “era reacio, incrédulo a este tipo de situaciones: brujería y envidia”.

No obstante, en 2014 empezó a creer en eso, porque tras “un proyecto muy exitoso” su suerte cambió: escaseó el trabajo y tuvo problemas sentimentales y físicos, que él pensó que eran por una enfermedad, pero cuando recurrió al médico todo estaba bien.

“Ese año sentí que me hicieron brujería, percibí algo en mi vida laboral y sentimental. Permanecía con desaliento, era una sensación muy maluca”, dijo Juan Diego a la revista.

“Empiezo a ver que disminuye un poco el tema del ‘casting’. Era curioso porque era acompañado no solamente de que no habían rachas positivas de trabajo, sino una debilidad, un cansancio que normalmente no existen en Juan Diego. Entonces, empiezo como a no creer en mí”, agregó el famoso en el programa de Canal 1, y continuó:

“Por más que durmiera seguía con sueño, ya empezó la intriga y dije de pronto estoy enfermo. Donde el médico, ‘este man está sano’, aunque pues estaba entrando en depresión un poco. De hecho, me fui unos días donde mis papás, no a vivir, pero sí como a coger energía”.

Ahí su mamá, “que es muy católica”, le indicó lo qué le podría estar pasando y se fue para Buga, de donde le trajo un escapulario para que lo protegiera, rememoró el actor de ‘Sin tetas sí hay paraíso’ en ‘Lo sé todo’.

“Creo mucho en Dios y le pedí a mi parcero que me diera ánimo para volver a tomar fuerza. Mi madre pidió por mí y me dio unos amuletos de protección que hoy llevo conmigo“, añadió en Vea.

Tras eso, el artista no solo descubrió que “personas alrededor, llamémoslo amigos o enemigos, como los quieras llamar” le estaban haciendo brujería, sino que lo robaban.

“Empecé a notar que uno de ellos me robaba cosas materiales de mi apartamento, era un poco conchudo porque robaba de a millón de a 600 dólares. […Y] Otro tipo de energías que yo creo, amigos que se aprovechaban de las relaciones sentimentales que uno tenía para también buscar esas conexiones con las personas que uno en ese momento compartía y todo eso es mala energía”, relató Juan Diego, como se escucha en este video del programa del 1 compartido en Facebook, y en el que el artista puntualizó: