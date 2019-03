View this post on Instagram

¡No se asusten! El actor de 'La gloria de Lucho' se sometió a una intervención quirúrgica, pero no fue nada grave. Resulta que este primerísimo actor fue operado del talón de Aquiles hace unos años , pero al parecer no quedó muy que digamos. Por lo que tuvo que ser intervenido por una segunda vez. Este martes fue dado de alta y obviamente tendrá unos días de incapacidad. . . . . … . . . . .. . #EdgardoRoman #LaGloriaDeLucho #ActoresColombianos