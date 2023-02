Según la revista Forbes, el año pasado el famoso mejor pago facturó un poco más de 200 millones de dólares, una suma con la que se posiciona en el primer puesto de la lista de los altos sueldos a nivel mundial, en donde tanto actores como productores, directores y músicos fueron tenidos en cuenta.

Estas personalidades de la industria del entretenimiento hicieron más de 1,3 billones de dólares solo el 2023 y en esta oportunidad hay reapariciones en el listado, como James Cameron e incluso caras nuevas.

1. La banda de rock, Genesis encabeza la lista con 230 millones de dólares recibidos, luego de vender alrededor del mundo al menos 150 millones de álbumes.

2. Sting, está en segundo lugar porque es un artista que puede vender su producción musical tanto individual como grupal y conseguir una buena cantidad de dinero como los 210 millones de dólares en 2022.

4. Trey Parker y Matt Stone, los creadores de ‘South Park’ obtuvieron más ganancias gracias al musical satírico Book of Mormon estrenado con HBO Max. Además del acuerdo firmado con Paramount con el que tienen 935 millones de dólares asegurados por los próximos seis años, tienen el cuarto puesto con por lo menos 160 millones de dólares.

5. Los creadores los Simpson, James L. Brooks y Matt Groeing, llegan al quinto puesto de la lista luego de migrar las 30 temporadas de la serie a Disney+, facturando 105 millones de dólares.

6. De los actores mejor pagados es Brad Pitt, según Forbes, gracias a su productora Plan B, obtuvo un estimado de 113 millones de dólares y adicionalmente 30 millones de dólares por sus papeles en Bullet Train, Babylon y The Lost City, alcanzando un promedio de 100 millones de dólares.

7. El grupo que ha encabezado numerosos listados por ser de las bandas mejor pagadas, Rolling Stones, Llegó al puesto número 7 según Forbes mencionando que se llevaron 8.5 millones de dólares cada noche, en un tour de 15 días, por ejemplo. Su total en el año anterior oscila entre los $98 millones de dólares.

8. James Cameron, el director de Titanic, consiguió una fortuna de al menos 95 millones de dólares con la entrega de Pandora.

Thank you to all of you who have already taken the journey back to Pandora. #AvatarTheWayOfWater pic.twitter.com/HSyjB7uEik

— James Cameron (@JimCameron) December 18, 2022