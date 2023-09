La empresaria e influencer Kourtney Kardashian, quien es la hermana mayor de la familia de celebridades Kardashian- Jenner, contó en sus redes sociales que tuvo que someterse a una cirugía de emergencia para salvar la vida del hijo que está por nacer.

Con una fotografía en la que se ve su mano tomada a la de su esposo, el baterista de Blink-182, Travis Barker, Kourtney, cuyo ex compró mansión por millonaria suma, confirmó el rumor que afirmaba que tuvo que ser hospitalizada. Dicha información empezó a tomar fuerza luego de que el 1 de septiembre, cuando la banda de su esposo anunció que debía suspender su gira por Europa, debido a un “asunto familiar urgente”, que obligaba al artista a regresar a los Estados Unidos.

El 4 de septiembre, una fuente cercana a la familia aseguró a la revista People que la también modelo, de 44 años, había ingresado de urgencia a un centro hospitalario, pero que ya se encontraba en su casa con sus otros tres hijos y su prometido. Sin embargo, hasta ese momento, no se proporcionó más información sobre las razones por las que Kardashian había sido hospitalizada.

Fue hasta este miércoles 6 de septiembre que la celebridad decidió pronunciarse al respecto. Kourtney contó que tuvo que someterse a una cirugía fetal urgente, un procedimiento que se realiza en los fetos durante el embarazo.

“Como alguien que ha tenido tres embarazos muy fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de entrar en una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a comprender ese sentimiento de miedo. Tengo una comprensión y un respeto completamente nuevos por las mamás que han tenido que luchar por sus bebés durante el embarazo”, escribió.

La empresaria confirmó que tanto ella como su bebé se encuentran fuera de peligro y que ya fue dada de alta. “Alabado sea Dios. Salir del hospital con mi bebé en mi barriga y a salvo fue la verdadera bendición”, agregó.

En su publicación también aprovechó para agradecer al equipo médico y a su familia por estar presente en este angustioso momento. “Estaré eternamente agradecida a mis increíbles médicos por salvar la vida de nuestro bebé. Estoy eternamente agradecida con mi marido, que corrió a mi lado desde la gira para estar conmigo en el hospital y cuidarme después, mi roca. Y a mi madre, gracias por sostener mi mano durante todo esto”.

Por su parte, Travis Baker, se pronunció a través de X (antiguo Twitter), en donde afirmó que todo salió bien y reveló que este viernes 8 de septiembre se reanuda la gira con su banda Blink- 182.

“Dios es grande. Volé a casa para una cirugía de emergencia que puso en riesgo la vida de nuestro bebé y estoy muy agradecido de que haya salido bien. Quiero agradecerles por todo el apoyo. La gira se reanuda el viernes”.

Este es el primer hijo de la pareja que contrajo matrimonio en mayo de 2022 en Santa Bárbara, Estados Unidos. La noticia del embarazo le dio la vuelta al mundo, pues el 17 de junio de 2023, Kourtney reveló con un cartel que estaba embarazada durante un concierto de Blink-182.

“Travis, estoy embarazada”, se podía leer en el cartel que alzó la empresaria y que desató la emoción de los asistentes, pero también de su esposo, quien empezó a llorar de la felicidad y decidió bajarse del escenario para celebrar la noticia.