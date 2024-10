Por: VALORA ANALITIK

Target es una de las principales cadenas de Estados Unidos de venta al por menor, la cual está contratando inmigrantes y ofrece obtener la residencia permanente, mejor conocida como green card.

Mediante la residencia permanente los colombianos podrán estar en Estados Unidos de manera legal y acceder a trabajo, vivienda, salud y otros beneficios.

Este documento se puede obtener en tiempo rápido bajo la administración del presidente Joe Biden, pues en 2025 si Donald Trump es elegido presidente las reglas del juego cambiarían para obtenerlo.

Para esta ocasión, Target busca gerentes, cajeros y supervisores con un salario de US$ 32.000 y US$ 40.000, pero para los cargos de gerencia pagaría hasta US$ 140.000 por la temporada de fin de año.

El pago por hora sería de US$ 24, por lo que si hace horas extra o nocturnas obtendría más dinero.

Si le interesa trabajar en Target aprenda cómo puede buscar empleo en la cadena minorista, la cual tiene más de 1.900 puntos en dicho país.

Así puede postularse para trabajar con Target en EE. UU

Ingrese a la página de Target, en el apartado de carreras haciendo clic acá

Seleccione la categoría que más le interesa ‘Store & Supply Chain’, ‘Internships & Entry-Level Programs’ o ‘Corporate Careers’

Revise las vacantes disponibles y aplique a ellas

Entre las vacantes puede aplicar a puestos por horas, ya que Target requiere que los productos estén disponibles en tiendas y lleguen a los hogares de quienes compran digitalmente.

También requiere de buen servicio al cliente en las cajas y en la orientación para conseguir el producto que necesitan o están buscando.

La compañía se contactará con usted para avanzar en el proceso, en caso de ser seleccionado. Recuerde que debe contar con dominio del idioma inglés.

Además, si cuenta con experiencia laboral en dicho país para el cargo de su interés será mejor adjuntar la certificación junto a su hoja de vida, entre certificados académicos, si cuenta con ellos.