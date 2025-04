Los trabajos publicados por la Nueva EPS para personas que tengan o no experiencia, se convierten en un verdadero alivio para todos los ciudadanos que dedican meses a encontrar un puesto que les ofrezca un sueldo fijo mensual, prestaciones de ley, vacaciones y otra serie de prestaciones, pero que no lo logran por múltiples circunstancias. No obstante, esta entidad se convierte en la solución idónea para estos desempleados y Pulzo le contará cómo postularse.

La oferta reciente que tiene esta entidad se enfoca en perfiles ligados a estudios técnicos, tecnológicos y profesionales, con la finalidad de crear espacios inclusivos en todos los niveles. Igualmente, no se centra en Bogotá, sino que también hay posibilidades de ejercer en ciudades como Yopal, Quibdó, San José del Guaviare, Zipaquirá, Facatativá, entre otros, siendo un alivio para aquellos que no quieren movilizarse lejos de su lugar de residencia.

De esta manera, todos los que deseen postularse a las vacantes que tiene la Nueva EPS, solamente deben postularse en los enlaces que están a continuación. Hay que recordar que esta compañía no cobra dinero en sus procesos de selección para exámenes médicos o documentación, así que téngalo presente:

Vacantes Ciudad/Modalidad Salario Postularse Profesional desarrollador senior Bogotá 9’207.000 pesos, más prestaciones Aplicar Promotor integral en salud Soacha (Cundinamarca) 1’423.500 pesos, más prestaciones Aplicar Promotor integral en salud Planadas (Tolima) 1’423.500 pesos, más prestaciones Aplicar Anfitrión de servicio al cliente Yopal 1’539.000 pesos, más prestaciones Aplicar Analista de contratación de red Yopal 2’843.000 pesos, más prestaciones Aplicar Asesor de servicio al cliente Quibdó 1’755.000 pesos, más prestaciones Aplicar Gestor de salud Medio Baudó (Chocó) 1’772.000 pesos, más prestaciones Aplicar Promotor integral en salud Ataco (Tolima) 1’423.500 pesos, más prestaciones Aplicar Promotor integral en salud San José del Guaviare 1’423.500 pesos, más prestaciones Aplicar

¿Qué se necesita para trabajar en una EPS?

Trabajar en una entidad promotora de salud (EPS) en Colombia demanda un perfil profesional diverso, adaptado a las múltiples áreas que estas entidades abarcan. Desde médicos y enfermeras con especializaciones en salud pública, hasta administradores y contadores con experiencia en gestión hospitalaria, los organismos buscan talento humano calificado.

La formación académica es fundamental, con títulos universitarios y postgrados en áreas de la salud o administrativas, complementados con certificaciones y cursos que avalen la experiencia en el sector.

Por otra parte, las EPS valoran habilidades como la capacidad de trabajo en equipo, la orientación al servicio al cliente y la resolución de problemas. La capacidad para manejar herramientas informáticas y la familiaridad con la normatividad del sistema de salud colombiano son también cruciales. Además, la ética profesional, la empatía y la comunicación asertiva son competencias blandas indispensables para interactuar con pacientes y colegas, asegurando un ambiente de trabajo eficiente y humano.

¿Qué beneficios ofrece la Nueva EPS?

La Nueva EPS se destaca por ofrecer una amplia gama de beneficios a sus afiliados, enfocándose en la accesibilidad y la calidad de los servicios. Entre sus ventajas principales se encuentran la cobertura en 1.117 municipios del país, garantizando atención a un gran porcentaje de la población, y la solidez de su red de instituciones de salud aliadas, que aseguran un respaldo importante en la prestación de servicios médicos.

Igualmente, facilita el acceso a consultas especializadas y ofrece planes de atención complementarios que se adaptan a las necesidades individuales de cada usuario, promoviendo una atención integral.

Los afiliados también se benefician de servicios como orientación médica telefónica las 24 horas, consultas domiciliarias y traslados en ambulancia, lo que demuestra un compromiso con la atención oportuna y eficiente. Adicionalmente, la EPS cubre servicios de alto costo y ofrece programas de medicina alternativa, ampliando las opciones de tratamiento disponibles para sus usuarios.

* Pulzo.com se escribe con Z