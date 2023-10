El candidato a la Gobernación del Valle, Tulio Gómez, seguirá inhabilitado para participar en las siguientes elecciones regionales.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las tutelas interpuestas por el aspirante, dando cumplimiento a lo estipulado por el Consejo Nacional Electoral, CNE, en primera instancia.

(Lea también: Ratifican inhabilidad a Tulio Gómez y tomará drástica decisión para pelear por su candidatura)

El pasado noviembre de 2022, Tulio Gómez gestionó, intervino y celebró contratos con la Secretaría de Deporte y Recreación de Cali, en su calidad de representante del América de Cali.

Por lo que, el Consejo Nacional Electoral inhabilitó en primera instancia a Tulio Gómez por incumplir con esta ley.

Debido a esto, el candidato apeló la decisión, sin embargo, fue rechazada nuevamente por el Tribunal.

El abogado del equipo jurídico del candidato, Néstor Acosta, explicó que la Universidad del Valle, empresa con la que Tulio Gómez realizó los contratos para las remodelaciones del estadio Pascual Guerrero, es una entidad que no está ligada a la gobernación.

Por lo que indicó que aún hay “tiempo de la impugnación de la presente tutela con la errónea interpretación”. Sin embargo, la decisión final puede según él, conocerse el 27 de octubre de 2023.

El 29 de octubre, Tulio Gómez seguirá apareciendo en el tarjetón para la Gobernación del Valle, a pesar de la decisión del CNE que lo inhabilitó.

Incluso, según su equipo jurídico, todavía hay una posibilidad de que la decisión sea reversada, y será solo hasta el 27 de octubre que se conozca la respuesta final.

El registrador de Cali, Juan Carlos Dorado, explicó en exclusiva para 90 Minutos que, si el aspirante es nuevamente habilitado, los votos serán contados de manera normal.

Pero, si Gómez sigue inhabilitado para este día, los tarjetones marcados con su cara serán catalogados como “votos no marcados”.

“En las mesas de votación algunas personas van a votar por Tulio y cuando ocurra esto, en el sitio de escrutinio, definida con certeza la situación jurídica de esta candidatura, se podrá determinar si sigue adelante o no. En caso de que Gómez no esté avalado jurídicamente para ser candidato, estos votos se tomarán como tarjetas no marcadas”.