Tulio Gómez es accionista mayoritario del América de Cali y esa misma razón terminaría por sacarlo, definitivamente, de sus aspiraciones a la gobernación del Valle del Cauca. El CNE tumbó su candidatura y ahora el Tribunal Administrativo de Cundinamarca terminó por ratificar su decisión.

Es que el político había acudido a la justicia para tratar de modificar una decisión en la que el Consejo Nacional Electoral le revocó su candidatura a la gobernación del Valle. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó sus pretensiones.

(Lea más: CNE tumbó la candidatura de Tulio Gómez a la Gobernación del Valle, ¿por qué?)

Este jueves, a través de un fallo de tutela, el Tribunal reiteró que es evidente que Tulio Gómez está inhabilitado para aspirar a cargos públicos.

Gómez se inscribió como candidato el pasado 27 de julio con el aval del Partido Verde, el partido Ecologista Colombiano y el movimiento En Marcha.

(Entérese: Le negaron tutela a Rodolfo Hernández y su candidatura a la gobernación de Santander sigue revocada)

Su salida de la contienda tiene que ver con tres contratos que suscribió con la Secretaría de Deporte de Cali –él en calidad de representante legal del América– para alquilar el estadio Pascual Guerrero. El ciudadano Guillermo Lombana Zapata consideró esta actuación como causal de inhabilidad y demandó: hasta ahora parece que el CNE le dará la razón al quejoso.

Lee También

“No soy contratista del Estado, me quieren inhabilitar por un local que nos iban a alquilar para la tienda de América de Cali, pero dicho local no era el que necesitábamos, por lo tanto, no se concretó el contrato, que me derroten en las urnas, no con artimañas”, había dicho Gómez en sus redes sociales.