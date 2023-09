Tras conocerse que el Consejo Nacional Electoral revocó la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander, el exconcejal Jhon Claros, quien fue golpeado por el ingeniero en la cara, celebró que el organismo haya tomado esta decisión.

Y es que el exconcejal fue el que protagonizó el famoso video que se hizo viral en el año 2018, cuando el entonces alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, le pegó un fuerte golpe por supuestamente meterse con uno de sus hijos y acusarlo de presunta corrupción.

El exconcejal se expresó por medio de un video poco usual en el que, con una barba blanca y larga, celebró que el Consejo Nacional Electoral haya revocado la candidatura de Hernández a la Gobernación de Santander.

“No va más, no va más, este señor no va más, no va más, chao viejo, jajaj para las verdades, el tiempo, je je je”, afirmó Claros en su video.

¿Se acuerdan del exconcejal Jhon Claros, quien fue golpeado por @ingrodolfohdez hace unos años?. Reapareció con este video luego de conocerse la revocatoria para aspirar a la Gobernación de #Santander pic.twitter.com/taJJMvqs8T — Mely Múnera (@MelyMunera) September 29, 2023

“Debemos tener un comportamiento como servidor público, respetar a la gente, y si no se debe sancionar, deja un mal mensaje la autoridad si no lo hace. Yo no puedo odiar, no odio a Rodolfo”, le dijo el exconcejal a El Tiempo.

En su momento, Rodolfo Hernández pidió disculpas por el controversial episodio de violencia que cometió con el exconcejal, asegurando que se dejó llevar por la rabia del momento. Sin embargo, tras el hecho, desde muchos sectores criticaron a Hernández, que en su momento lo describieron como “violento”.

Por otro lado, Hernández afirmó que luchará hasta el final para la decisión “politiquera” del CNE, al que entuteló, sea revocada.

