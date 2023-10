Se acercan las elecciones locales del próximo 29 de octubre en donde se elegirán a las autoridades de departamentos, ciudades y juntas locales. Una de las contiendas más especiales es por la Alcaldía de Bogotá, en donde los candidatos han mostrado varias curiosidades sobre sus vidas.

Este es el caso de Carlos Fernando Galán que lidera las encuestas en la capital y que según los sondeos, pasará a segunda vuelta en pocos días. Galán ha sido centro de varios debates sobre sus propuestas y su vida en general y lo que muchos podrán notar es que siempre está vestido de la misma manera.

En entrevista con Pulzo, el candidato del Nuevo Liberalismo contó por qué siempre usa chaquetas rojas de la misma referencia y la razón es ideológica, de campaña y hasta por el equipo de fútbol.

¿Cuántas chaquetas rojas tiene Carlos Fernando Galán?

El candidato del Nuevo Liberalismo contó en Pulzo que tiene seis chaquetas rojas, estilo beisboleras, que también le han ido regalando.

Y es que muchos aseguran que lo han visto siempre con la chaqueta y la verdad es que el candidato acepta que va a todos lados con la prenda de vestir, porque se volvió un selo de su personalidad.

“La chaqueta roja me la puse para un primer debate que hicimos hace cuatro años y la verdad se volvió algo simbólico; la gente me reconoce por la chaqueta, me siento cómodo con la chaqueta. Además es una prenda que lo muestra a uno activo, que es como me quiero ver, entonces ya no me la quito”, contó Galán.

El candidato afirmó que tiene dos chaquetas de repuesto en el carro y que incluso hizo la Media Maratón de Bogotá con la curiosa prenda, que para el candidato tiene mucho de lo que representa su posición ideológica, que es el liberalismo, heredado por su padre, Luis Carlos Galán.

