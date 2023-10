Hay revuelo en Cali por la información falsa que surgió en el medio de comunicación RCN Radio, en el que se aseguró que el candidato Alejandro Éder estaría haciendo alianzas con el actual alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Lo grave del caso es que la mencionada emisora publicó en su portal web la noticia y después desmontó el texto, lo que produjo la sorpresa del otro aspirante Roberto Ortíz, quien se pronunció en redes sociales.

(Vea también: Dilian Francisca Toro y Roberto Ortiz siguen arrasando intención de voto en Cali y Valle)

“Aquí está pasando algo muy raro. Ayer, a las 6:00 p. m., en las páginas oficiales de RCN Radio y La FM se publicaron notas con la relación de Alejandro Éder con el ospinismo en Cali, pero a las 7:00 p. m. las tumbaron, y a las 8:00 p. m ellos mismos sacaron una nota diciendo que todo lo que habían publicado era falso. Aquí está la prueba de que ellos sí publicaron lo que después desmontaron ¿Por qué? ¿Cómo se está manejando eso? ¿Quién dio la orden?”, expuso el candidato con las pruebas de lo que pasó en el medio de comunicación.

Precisamente, esa misma cadena radial horas después publicó otro artículo reconociendo el error en el que habían caído. El texto se tituló “‘Fake news’: Alejandro Éder no recibe apoyo de ospinistas“, lo que aumentó la sorpresa de muchos.

De hecho, el periodista Julio Sánchez Cristo en W Radio se mostró atónito por el acontecimiento y explicó su reacción, pues el candidato al que relacionan con el alcalde de Cali ha sido uno de sus grandes críticos y para el comunicador este tipo de hechos dejan en el aire una especie de jugadita electoral entre los candidatos.

“Lo que está acusando permanentemente Alejandro [Éder] a Roberto Ortíz es de ser el aliado de Jorge Iván Ospina y este no se cansa de responder que no tiene que ver nada con el alcalde de Cali y que incluso lo ha denunciado. ¿Esto qué es?“, dijo Sánchez Cristo.

Les pido respeto a todos los candidatos , no me metan en su campaña , no participo en política electoral , para verdades en relación a nuestro gobierno el tiempo

Para verdades la historia pic.twitter.com/hKPxinQiIM

— Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) October 2, 2023