Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Mauricio Lizcano, habló este viernes sobre la situación de WOM en Colombia y reiteró que -pese a estar apoyando el proceso de la empresa- no tiene contemplado destinar recursos para su salvamento.

“Nosotros no podemos poner plata de los contribuyentes, de las personas más humildes, para financiar una empresa de telecomunicaciones, cuando Colombia tiene muchas empresas y eso sería enriquecer a los privados en desmedro de las personas humildes para este país. El Gobierno no tiene recursos para financiar empresa de telecomunicaciones, ese tiene que ser recursos privados.”, relató.

(Vea también: Dónde hay 5G de Claro, Tigo-Movistar y más en Colombia: así puede ver si tiene cobertura)

Las declaraciones del funcionario fueron hechas en el marco del congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco).

Lizcano fue enfático en que el Ejecutivo está intentando tratar de salvar a WOM por dos razones en específico. Primero, porque “si WOM se quiebra queda debiendo mucha plata a proveedores del sector y eso afecta al país y el crecimiento del empleo en alguna medida, no es que vaya a quebrar al sector, pero sí impacta”, afirmó.

Sumado a esto, agregó que no es bueno para la competencia quedar en manos de menos empresarios, así como tampoco lo es para los usuarios y por eso se aceptó, a través de la Superintendencia de Sociedades, estar en ley de quiebras, como ya lo hizo WOM Chile en el Capítulo 11 de Ley de Quiebras en Estados Unidos.

Así avanza la reorganización de WOM en Colombia

El ministro de las TIC insistió en que el objetivo del Gobierno es contribuir con el salvamento de WOM y que, en ese sentido, está realizando acciones para darles mayores alternativas.

“Yo me reúno mensualmente con el principal accionista de WOM, Thor Björgólfsson, que vive en Inglaterra- y le he dicho que tiene que hacer una inversión rápida para que sea financiable la ley de quiebras. Sin recursos va a ser muy difícil la operación”, apuntó.

Lee También

El ministro indicó que le dio un mes a la compañía -el cual ya empezó a contar- para traer los recursos al país e invertir en la operación porque tienen que pagar los compromisos con el espectro, “eso no lo puedo rebajar porque es una obligación y tienen que empezar a mostrar cómo van a recuperar la empresa. Si ese plan no es claro y no es creíble, WOM se iría a liquidación en los próximos meses”.

Finalmente, el funcionario indicó que los 6,4 millones de usuarios de WOM estarían protegidos pues la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) generaría un plan para que los usuarios pasen a ser de otras empresas. “O sea, el servicio de telefonía celular en Colombia sigue, hay otras empresas que pueden prestar el servicio”, finalizó.

Recomendado: WOM busca US$30 millones para salvarse y mantener su operación en Colombia

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.