Fontibón es, sin duda, una de las zonas más apetecidas para vivir gracias a su cercanía con el aeropuerto y distintos puntos comerciales de gran importancia. Así que es fundamental conocer cuánto vale un arriendo allí, antes de decidir coger las maletas y el trasteo y aventurarse a habitar un apartamento en esa localidad, ya que lo pueden hacer la trampa y le terminan cobrando de más.

Es que alquilar suele ser la mejor opción para los que no pueden comprar, así sea en un barrio con casas estrato 2 que valen 190’000.000 de pesos, ya sea porque el bolsillo no da o porque la ubicación no es la mejor para llegar al lugar de trabajo o estudio, considerando que la movilidad en la capital suele ser caótica y demorada entre un punto y el otro.

De acuerdo con portales como Finca Raíz y Metro Cuadrado, es posible encontrar arriendos de casas en Fontibón en precios que van desde 1’100.000 hasta 9’000.000 de pesos, debido a que son de dos pisos e, incluso, de cinco, lo que influye directamente en el valor final. Lo que es una realidad es que son viviendas de amplio espacio, bastantes dormitorios, baños y con garajes, permitiendo que sea mejor la calidad de vida para grupos familiares numerosos.

Por otra parte, si el presupuesto no es tan alto, alquilar un apartamento en esta localidad se puede hacer desde los 600.000 pesos, teniendo la propiedad dos habitaciones y un baño. De hecho, se aprecia que el precio promedio de arrendamiento de apartamento está en 800.000 pesos.

¿Cuál es la renta promedio en Bogotá?

El costo de vida en Bogotá es un tema de constante interés, y la renta promedio es un indicador clave para entenderlo. Determinar una cifra exacta puede ser complejo, ya que varía significativamente según la ubicación, el tamaño del inmueble y los servicios incluidos. Sin embargo, diversas plataformas y estudios inmobiliarios ofrecen aproximaciones que permiten dibujar un panorama general. Los datos sugieren que el valor de un arriendo puede oscilar entre los 800.000 y más de 3’000.000 de pesos, evidenciando la diversidad de opciones y la marcada diferencia entre sectores socioeconómicos. (Vea también: La casa más barata en Chía (el pueblo más rico de Cundinamarca): hay ganga con prado y garaje) La ubicación es, sin duda, el factor más influyente en el precio de la renta en Bogotá. Zonas como Chapinero, Usaquén o Chicó, conocidas por su desarrollo urbano, oferta comercial y exclusividad, presentan los cánones de arrendamiento más elevados. Por otro lado, barrios en la periferia o en estratos socioeconómicos más bajos ofrecen opciones considerablemente más económicas. ¿Dónde conseguir arriendo en Bogotá con salario de $ 2’000.000? Si bien Bogotá ofrece una amplia gama de opciones de vivienda, encontrar un arriendo asequible con un salario de 2’000.000 de pesos puede parecer un desafío. La clave reside en explorar más allá de las zonas céntricas y de mayor valorización, priorizando sectores que, aunque no estén en el radar principal, brindan una buena relación costo-beneficio. Barrios como Kennedy, Bosa, Suba (en algunas de sus localidades más económicas), Usme y Ciudad Bolívar son opciones a considerar, donde es más probable encontrar apartamentos o habitaciones en arriendo que se ajusten a este presupuesto sin comprometer una gran parte de los ingresos mensuales. Para optimizar la búsqueda y asegurar un alquiler dentro de este rango salarial, es fundamental ser flexible y estratégico. Considerar apartamentos pequeños, apartaestudios o incluso habitaciones en apartamentos compartidos puede ampliar significativamente las posibilidades.

