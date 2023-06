La migración a Estados Unidos con visa cada día es más demandada ya sea para ir de vacaciones o para radicarse en el país en búsqueda de mejores condiciones de vida.

En Colombia la visa más buscada es la de turismo B1/B2 para que familias, amigos o cada persona por su cuenta pueda ir a conocer Disney World, Universal Studios, Miami, New York y otros atractivos que requieren de al menos cuatro días.

¿Con cuánto tiempo deberías comenzar el proceso de renovación de tu visa? Nuestro consulado te responde. 👍 Recuerda que somos tu fuente oficial de información. pic.twitter.com/ZAQagWO5eB — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) March 1, 2023

La solicitud en la embajada de Estados Unidos ubicada en Bogotá para expedir el documento por primera vez o renovarlo ha aumentado desde 2020 y por ello los tiempos para poder adquirir una cita aumentaron sustancialmente.

Aunque el tiempo de espera para renovar el documento es inferior al de adquirir la visa norteamericana por primera vez, la Embajada de Estados Unidos en Colombia ha recomendado iniciar el trámite de renovación incluso dos años antes de que el documento pierda vigencia.

Cuánto es el tiempo de espera en Latam para sacar la cita de la visa a Estados Unidos

Tiempo de espera para la cita de visa para ingresar a Estados Unidos.

Cómo puede observar en la tabla, en Bogotá la cita será asignada en 801 días equivalentes a 26 meses, es decir, 2 años y dos meses. Como aclara la página de asuntos consulares de EE.UU, el tiempo de espera estimado puede cambiar semanalmente.

Eso depende de la carga de trabajo entrante y la dotación de personal que tenga la embajada. Estas cifras son estimaciones y no garantizan la disponibilidad de una cita.

Recuerde que el precio para adquirir la visa de no migrante a Estados Unidos aumentó desde el 30 de mayo, encareciéndose US$ 25, pasando de US$ 160 a US$185 (unos $ 795.500 al cambio más reciente).

Otras visas No Migrantes de categorías basadas en peticiones (H, L, O, P, Q Y R) aumentan US$15 y ahora cuestan US$205 (unos $ 881.500 al cambio más reciente)

Visas de inversionistas: aumentaron US$110 y quedan en US$ 315 ($ 1.354.500 al cambio más reciente).

Independiente de la que desee, puede ser aceptado para ingresar al país sin problemas legales, o puede ser rechazado por diversos motivos; recomendamos que se prepare para la entrevista con soportes laborales de Colombia, certificación de estudios que está realizando, promedio de ingresos mensuales y otras pruebas que demuestren que usted volverá al país y no se quedará allá por más del tiempo permitido.