Desde este miércoles, los bogotanos podrán salir sin problema, y sin tener en cuenta el pico y cédula, para casarse, firmar escrituras y hasta divorciarse, según informó La W.

La decisión la tomó el Distrito por cuenta de una queja que expusieron hace varios días los notarios, luego de que se decretara la medida restrictiva en la capital para evitar el contagio de COVID-19.

El ‘pico y cédula en Bogotá restringía la salida de los ciudadanos a hacer diligencias como mercar, ir a bancos o notarias, dependiendo del número final de la identificación. Ante esto, los notarios de la capital dijeron, en Notici as Caracol que muchas parejas no han podido casar porque el último número de su documento no coincide (uno es par y otro es impar).

Lo mismo sucedía con las parejas que se quieren divorciar, pero por la restricción (que va hasta el 29 de junio) no podían llevar a cabo el trámite ante la ley, agregó el noticiero.

Otras diligencias, como firmas de compraventas, también se han tenido que retrasar, indicó en el informativo el presidente del Colegio de Notarios, Álvaro Rojas.