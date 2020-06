green

El ‘pico y cédula en Bogotá restringe la salida de los ciudadanos a hacer diligencias como mercar, ir a bancos o notarias, dependiendo del número final de la identificación. Los días pares salen los que tienen cédula terminada en número impar, y viceversa.

En ese sentido, notarios de la capital han señalado, en Notici as Caracol que muchas parejas no han podido casar porque el último número de su documento no coincide (uno es par y otro es impar).

Eso hace que las entidades no puedan atender a las dos personas el mismo día.

Lo mismo sucede con las parejas que se quieren divorciar, pero por la restricción (que va hasta el 29 de junio) no pueden llevar a cabo el trámite ante la ley, agregó el noticiero.

Otras diligencias, como firmas de compraventas, también se han tenido que retrasar, indicó en el informativo el presidente del Colegio de Notarios, Álvaro Rojas.

Por lo mismo, Rojas envió una carta a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para que los que tengan que hacer diligencias en las notarías queden exentos del ‘pico y cédula’.

“Nosotros hemos garantizado que tenemos los mejores protocolos de bioseguridad“, dijo el presidente.