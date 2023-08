Beyond ONE™, el proveedor de servicios digitales y la compañía de inversión y operaciones del sector TMT (tecnología, medios, telecomunicaciones), anunció este martes 22 de agosto la adquisición de Virgin Mobile Latin America (VMLA), un operador de red virtual móvil (MVNO) líder con operaciones activas en toda la región, incluidos México y Colombia.

Desde su lanzamiento en 2012, VMLA ha marcado el camino como proveedor digital líder de servicios móviles en América Latina. Actualmente provee servicios a más de tres millones de usuarios, con un equipo de 700 empleados.

Según previsiones del sector, el potencial de crecimiento del mercado latinoamericano es fuerte. Impulsado por el aumento de la adopción de teléfonos inteligentes y el uso de video, el tráfico de datos móviles crecerá más de cuatro veces en la región en los próximos seis años en comparación con la tasa media mundial de tres veces, pasando de 7,9 GB por mes a 35 GB por mes. (The Mobile Economy 2022).

Beyond ONE tiene la intención de convertirse en un proveedor líder de servicios digitales en mercados en crecimiento en todo el mundo, transformando radicalmente la interacción de los consumidores con la tecnología. La estrategia de inversión y la gestión operativa de la compañía está dirigida por un equipo de ejecutivos internacionales con experiencia en el sector y respaldados por fondos de capital de Priora Management Holding Dubai, propiedad del empresario suizo Remo Stoffel.

Este es el segundo acuerdo para Beyond ONE después de su primera adquisición a principios de este año de Virgin Mobile Middle East and Africa (VMMEA), que actualmente opera en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Omán y Kuwait.

Virgin Group es un inversor minoritario de VMMEA junto a Beyond ONE y también participará en VMLA con Beyond ONE, con acuerdos de marca a largo plazo con ambas empresas.

Markus Tagger, CEO del Grupo Beyond ONE, dijo: “Nuestra entrada en América Latina es un hito exitoso de Beyond ONE en nuestro objetivo global de mejorar la vida de las personas a través de la conectividad digital de una manera realmente transformadora. VMLA ofrece una oportunidad significativa para el crecimiento con su gran base de usuarios y su presencia, y estamos comprometidos a prestar servicios y crecer con nuestros clientes en México, Colombia y más allá”.

Juan Guillermo Vélez Ospina, CEO de Virgin Mobile Latin America, dijo: “Este nuevo capítulo para VMLA mejorará el servicio y el producto para nuestros clientes, sosteniendo en alto los valores que VMLA y Beyond ONE comparten. Estamos seguros de que esta asociación nos permitirá prestar mejores servicios a nuestros clientes y ser parte de la transformación de la industria en América Latina y más allá trabajando con el equipo de Beyond ONE”.

Josh Bayliss, CEO de Virgin Group, dijo: “La inversión de Beyond ONE marca un nuevo capítulo emocionante para VMLA. Brinda potencia adicional a los equipos en el terreno, a la vez que se expande la sólida trayectoria y el enfoque innovador de Virgin Mobile. Tanto Beyond ONE como Virgin Mobile comparten un compromiso con los clientes, y tenemos plena confianza en el futuro de la asociación”.

El equipo ejecutivo global de Beyond ONE dirigirá VMLA junto con los equipos de VMLA en cada mercado activo. Juntos aportan experiencia en la industria, conocimiento y una visión compartida de un mundo digital que permita a los consumidores elegir exactamente lo que quieren en lugar de tener opciones limitadas con paquetes preestablecidos.

Como parte de un programa de despliegue continuo planificado para cada mercado, Beyond ONE comenzará a presentar nuevos servicios, experiencias y tecnología para simplificar y beneficiar la vida de los clientes, ofreciéndoles acceso a soluciones de comunicación, banca, entretenimiento, atención médica, educación y más en una plataforma fácil de usar.