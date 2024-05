Por: DIARIO DEL PEREIRA

Sabía que si su vehículo estuvo comprometido en un accidente de tránsito y tenía el SOAT vencido, el Estado le cobraría esa atención a través de la Adres. Ahora, si usted dejó la carta abierta, no hizo el traspaso e igual hubo accidente sin SOAT al día, también le cobrarán.

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) adelanta el proceso de cobro coactivo a través de la Central de Inversiones S.A. (Cisa) a todas aquellas personas propietarias de vehículos involucrados en accidentes de tránsito sin SOAT.

Las personas que aparecen en mora con Adres, lo que anteriormente se conocía como Fosyga, a partir de esta semana pueden recibir notificaciones vía telefónica para que se pongan al día con dicha entidad. En la dirección https://www.adres.gov.co/deudores-accidentes-sin-soat se podrá consultar el estado de cuenta de los ciudadanos que tienen deudas con la Adres por eventos de accidentes de tránsito sin Soat, solo deben ingresar el número de documento de identidad.

Cabe aclarar que el reporte genera la información que se encuentra registrada en el sistema para la fecha de generación, y que esta puede variar con el paso del tiempo de acuerdo con las reclamaciones por accidentes de tránsito que reportan las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) a nivel nacional a la Adres.

Un conocedor en la materia

Rovinson Gómez, consultor especialista en tránsito, transporte y movilidad, brindó luces sobre este tema: “Lo más preocupante es que muchas personas durante muchos años vendieron sus vehículos con las famosas ‘cartas abiertas’ y conozco de varios casos de personas que hace más de 15 años no saben dónde está su carro o moto, resulta que se accidentaron y ahora le están cobrando más de $ 27 millones”.

Las IPS en ningún momento dejan de atender, pero cuando el SOAT está vencido el recobro lo hacen a la Adres, explica el señor Gómez, “En el momento en que la Adres paga, repite contra la persona cuando se halla en buen estado de salud y cobran todito el dinero que pagó la Adres al establecimiento de salud, porque para el Estado el dueño del vehículo es quien figura en la tarjeta de propiedad. Además hay que tener en cuenta que esas entidades están facultadas por el famoso cobro coactivo, lo que significa que todos los bienes sometidos a registro, cuentas bancarias, todo lo embargan”.

¿Quién podrá ayudarlos?

La habilitación del enlace para consulta es para facilitar que los colombianos adelanten el tema jurídico y puedan demostrar que perdieron la posesión del bien durante un tiempo determinado, lo que significa un proceso judicial, como ilustra el experto. “Para un ciudadano estrato 1 o 2 o personas del campo que hicieron este tipo de negocios y son motos que han tenido hasta cinco dueños, debe ser motivo de alerta, porque las deudas suelen valer más que el propio vehículo”.

Para un resultado óptimo de la consulta se sugiere el uso del navegador Google Chrome y de paso desactivar el bloqueo predeterminado de las ventanas emergentes.

La Adres

Si necesita acercarse o enviar documentación a la Administradora, puede dirigirse al Centro Empresarial Elemento ubicado en la avenida El Dorado Calle 26 No. 69-76, torre 1, piso 16 en Bogotá o al Código Postal 111071, también en Bogotá. Teléfono: (57 – 601) 4322760 extensiones 1010, 1017, 1018, 1021, 1022 y 1023 Línea gratuita nacional: 01 8000 423 737, horario de atención lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. y Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Correo Electrónico: correspondencia1@adres.gov.co y correspondencia2@adres.gov.co

¿Conoce las consecuencias de dejar ‘cartas abiertas’?

Diego Andrés Guarín – ciudadano

“De hecho nunca he tenido una moto a nombre mío, la he tenido a nombre de otras personas, no me he accidentado. La verdad no estaba enterado”.

Hernando Arango – ciudadano

“Si uno compra un vehículo lo primero que tiene que hacer es el traspaso para evitar problemas y si lo voy a vender hacer el traspaso lo más rápido a la otra persona para no tener cargos de conciencia”.

Néstor Javier Casas – ciudadano

“No sé por qué pagamos SOAT, si cada uno tenemos cobertura de salud. No debería existir el SOAT, que fuera de eso se ha convertido en un negocio, porque la gente se accidenta en otras situaciones y lo cargan al SOAT cuando no debe de ser”.

Luis Fernando Isaza – ciudadano

“Mala del Gobierno, porque si es una persona desempleada, eso sería fatal. Eso tienen que sacar otro método para ese cobro, porque yo diría que es injusto”.

