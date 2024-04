Por: Noticiero 90 minutos

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, en Colombia, es un requisito que todos los vehículos automotores tengan un Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito, Soat.

Debido a que, en caso de ocurrir un accidente, este garantiza atención médica para los involucrados. De la misma manera, esta póliza cobija costos exequiales e indemnizaciones en casos de mayor gravedad.

(Vea también: Se vendría cambio gigante para el Soat en Colombia; Gobierno ya adelanta reforma)

Cabe destacar que, la vigencia de este seguro es de un año. Por lo tanto, tiene que ser renovado y pagado anualmente. En caso de que las personas no cuenten con este seguro, tendrán una multa de hasta 30 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMLV); es decir, $ 1.160.000. Además, podría correr el riesgo de que el vehículo quede inmovilizado.

¿Cómo saber la fecha de vencimiento del Soat?

El Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT se creó con el propósito de supervisar y registrar toda la información de vehículos y conductores del país. Precisamente ahí, puede consultar la fecha de vencimiento del Soat.

Paso a paso de cómo hacerlo:

Diríjase a la página web del RUNT. Posteriormente, digite la placa del vehículo sobre el que desea consultar el estado de vigencia del Soat. Luego ingrese al apartado ‘consultar información’ Seleccione ‘poliza Soat’ Una vez ahí, recibirá información sobre el número de póliza asignado, fecha de expedición y la vigencia.

Es importante recordar que, que no es necesario cargar el Soat físico. Puede tenerlo descargado de manera digital en su celular. Además, un agente de tránsito no puede imponerle una multa en el caso de que no tenga la versión impresa de su póliza.

Si desea descargarlo puede hacerlo por medio de la página web de la aseguradora en que lo compró.