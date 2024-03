El Gobierno de Colombia y la industria aseguradora avanzan a toda marcha en su plan para reformar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

Para esto, representantes del Ejecutivo y de los empresarios trabajan en mesas interinstitucionales de cara a ajustar este sistema, que permite financiar la atención de accidentes en las vías.

Así lo confirmó hace unos días el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, quien indicó que ya hay acuerdos de cara a reformar el Soat en Colombia.

Al tiempo, indicó que los avances permitirán, inicialmente, compartir información entre la industria aseguradora y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

“Ya no estamos hablando de que el Soat no funciona, sino de soluciones y la solución para uno de los problemas es luchar contra el fraude y reducir el fraude”, dijo el directivo gremial.

Y añadió que, para esto, se definió un mecanismo entre la industria y la Adres, que permitirá intercambiar información sobre el fraude en el seguro.

Según datos de Fasecolda, por las gestiones del gremio, el año pasado se lograron detectar intentos de fraude o pagos fraudulentos por $ 74.000 millones que quedaron con cargo al Soat.

Así las cosas, Morales prevé que con el intercambio de información que se realizará, se lograrán cifras mayores y así atacar uno de los principales problemas del seguro.

Eso sí, no sería lo único. El dirigente gremial también reveló que este año arrancó con fuerza la mesa interinstitucional, en la que están representantes de los ministerios de Transporte, Hacienda, Salud, las superintendencias Financiera y de Salud, la Fiscalía y algunos gremios.

Así mismo, confirmó que la reforma al Soat incluirá cambios en la legislación actual, lo que implicaría ir al Congreso, así como avanzar en campañas agresivas contra la accidentalidad vial.

En todo caso, esto irá acompañado de un plan que ya arrancó la Adres para recobrarles a las personas que no tenían Soat por los servicios de salud usados.

Para esto, la entidad ya habría enviado unas 21.000 resoluciones de cobro a quienes fueron atendidos por clínicas y hospitales, y cuyos gastos fueron pagados por el Estado.

En caso de que no realicen el pago fijado, podrían, incluso, someterse a embargos de bienes y cuentas, lo cual fue celebrado por Fasecolda.

“Si te paran y no tienes Soat, te multan, y si te accidentas y no tienes el seguro -aunque te van a atender, porque el derecho a la salud es sagrado-, luego te pueden llegar a embargar casa y carro y demás, porque los colombianos no tenemos que estar pagando eso; para eso están las aseguradoras”, concluyó el directivo