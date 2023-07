En los últimos días se ha vuelto tendencia uno de los lícores más consumidos en Colombia, el aguardiente Amarillo, pues han aumentado los rumores de que la distribución de esta bebida alcohólica se estaría prohibiendo en Cundinamarca y Bogotá, el cual es producido por la Industria Licorera de Caldas.

Esta situación hace que se evidencien los supuestos problemas de distribución de este tipo de bebidas en el país, y por eso Portafolio conoció de manera extraoficial que la Industria Licorera de Caldas prepara una demanda legal para esclarecer las causas de los problemas de suministro de este producto.

“La ILC se encuentra analizando todas las acciones legales a que haya lugar, pues los efectos conllevan a que no pueda ser distribuido y vendido el Aguardiente Sin Azucar Amarillo de Manzanares 24° en el territorio de Cundinamarca, privando a nuestros clientes y consumidores de adquirir este gran producto”, se puede leer en un documento conocido por dicho medio mencionado.

Con relación a toda esta situación, es necesario recordar que cualquier cambio que se dé en la disponibilidad de productos debe ser anunciado y establecido por las respectivas autoridades de acuerdo con la normativa vigente.

Para el año 2019 el Departamento de Cundinamarca expidió el Decreto 222, el cual tiene como función la protección especial al Aguardiente producido por la Empresa de Licores del departamento.

La noticia no ha caído muy bien en los internautas, y por esto en redes han dejado ver su descontento “Como lo van a prohibiiiiiiir”, “A mí realmente no me gustan las marchas, pero estoy absolutamente lista para marchar por el Aguardiente Amarillo en Bogotá”, “Pero si es el mejor aguardiente de este platanal”, “Venga, cómo es eso de que van a prohibir el mejor aguardiente de Colombia en la capital??? si el aguardiente Amarillo debería ser patrimonio nacional”, son algunos de los comentarios que se pueden apreciar en las redes sociales.