Selecciones como España y Argentina, que están en la parte alta de la tabla, pasaron muchas dificultades para clasificar mientras que Suecia, una de los que menos vale en este ‘ranking’, sorprendió siendo primera de su grupo por encima de México y la eliminada Alemania.

Ian Bright, economista del banco holandés ING, explicó a Business Insider que el aumento del valor de los equipos, en relación con la Copa del Mundo de Brasil 2014, ha sido “significativo”.

Esta es la lista de los valores de las 16 selecciones clasificadas a octavos de final:

Japón: US$ 71,76 millones Suecia: US$ 121 millones Rusia: US$ 122 millones México: US$ 151 millones Suiza: US$ 218 millones Dinamarca: US$ 261 millones Colombia: US$ 261 millones Croacia: US$ 353 millones Uruguay: US$ 377 millones Portugal: US$ 480 millones Argentina: US$ 717 millones Bélgica: US$ 771 millones Inglaterra: US$ 897 millones Brasil: US$ 943 millones Francia: US$ 1.059 millones España: US$ 1.063 millones

En esta lista se siente la ausencia de Alemania, pues aparte de ser el vigente campeón del mundo, es la cuarta selección más costosa de las 32 que participaron inicialmente.

Por otro lado, la FIFA reveló la cantidad de dinero que se entregará a cada equipo en las diferentes fases del Mundial.

El campeón de Mundial recibirá US$ 38 millones, el subcampeón se quedará con US$ 28 millones, el tercer puesto será premiado con US $24 millones y el cuarto con US$ 22 millones.

Los que pierdan en cuartos de final se embolsarán US$ 16 millones, los que se queden en octavos de final tienen asegurado US$12 millones y los que se fueron de la Copa del Mundo en fase de grupos, ganaron US$8 millones.