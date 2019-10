green

Ese dinero que dice Uber que iba a invertir en Colombia estaría destinado a la construcción en el país de su tercer Centro de Excelencia en Latinoamérica, informó en un comunicado.

Según, la plataforma, ese centro planeaba abrir sus puertas el año entrante “y proyectaba la creación de 600 nuevos empleos directos”, agrega el boletín.

“Colombia por su potencial y relevancia para la región había sido elegida por la compañía como el tercer mercado en Latinoamérica para ser sede de unos de sus centros de Excelencia”, agrega Uber, pero advierte: “Sin embargo, tras reiterados intentos de establecer vías de diálogo en pro de la seguridad jurídica de la operación, el equipo directivo global de Uber ha decidido reubicar el destino de esta inversión fuera del país”.

“En Uber se había proyectado esta gran inversión para Colombia”, dice el gerente general de la plataforma en el país, Nicolás Pardo, citado en el mismo comunicado. “Sin embargo, tras 6 años de buscar vías de diálogo y en ausencia de una hoja de ruta para avanzar en estabilidad regulatoria y seguridad jurídica lamentamos tener que reubicar el destino de esta inversión planeada para inicios de 2020”.

Al dar a conocer esa información, Gustavo Gómez, director de ‘6AM Hoy por Hoy’, de Caracol Radio, calificó el anuncio de Uber como “un poquito de presión”.

Pero Darcy Quinn fue más allá: “Un poquito de chantaje, me parece a mí”, dijo la periodista, y siguió: “Mire que hay países que definitivamente no los dejaron entrar. Usted va, por ejemplo, a Dinamarca, no, Uber no existe. Simplemente lo prohibieron”.

“También me parece que en vez de trabajar con el Estado y buscar soluciones tanto para los trabajadores como para ellos para pagar los impuestos y cumplir las regulaciones, en vez de eso, nos extorsionan”, añadió Quinn.

“Yo no tengo claro el pago de prestaciones sociales y la protección a los empleados de Uber”, acotó Gómez. “Uber genera empleos, ¿pero en qué condiciones para los trabajadores?”.

A la breve charla entre periodistas de esa emisora en la que comentaron el anuncio de Uber se sumó Mábel Lara, que se preguntó: “¿Y qué pasa con todos los taxistas que pagan todos los impuestos, que pagan el cupo, que están peleando? ¿Sabe qué me decía un conductor el día anterior con la propuesta de pagar para evitar el pico y placa? Me decía: ‘Ahora todo el mundo va a comprar otro carro y van a llenar las calles de Uber’”.