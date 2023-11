Uber, la plataforma tecnológica de transporte y entregas, informó este martes desde San Francisco (Estados Unidos), los resultados financieros del tercer trimestre de 2023.

Los ingresos alcanzados por la compañía entre julio y septiembre aumentaron un 11 % respecto al mismo trimestre del año pasado, al cerrar con hasta los US $ 9.300 millones.

Con ese resultado, las ganancias de la empresa ascendieron a los US $ 221 millones, en comparación a las pérdidas de US $ 1.206 millones del mismo periodo del año anterior. Las ganancias se deben a su resultado operativo positivo, de US $ 394 millones, frente a números rojos de US $4 95 millones hace un año.

“Estos resultados demuestran que Uber sigue impulsando el crecimiento rentable a gran escala y por qué creemos que estamos bien posicionados para el camino que tenemos por delante, en entornos macroeconómicos buenos o malos”, aseguró el director ejecutivo, Dara Khosrowshahi.

Las acciones de Uber, que en da descuentos en sus viajes, cayeron menos del 1 % en las operaciones previas a la comercialización del martes.

El EBITDA ajustado de Uber terminó en US $ 1.090 millones, un aumento de US $ 576 millones de dólares año tras año.

Sobre los negocios de Uber

Uber informó que los ingresos combinados de Movilidad y Entrega crecieron un 21 % interanual a US $ 8.000 millones, 20 %, que igual periodo de año anterior en moneda constante.

De otro lado, los ingresos netos atribuibles a Uber Technologies, Inc. fueron de US $ 221 millones, lo que incluye un obstáculo de US $ 96 millones (antes de impuestos) debido principalmente a pérdidas netas no realizadas relacionadas con la revaluación de las inversiones de capital de Uber.

“Nuestro incesante enfoque en mejorar la experiencia del producto tanto para los consumidores como para los conductores continuó impulsando un crecimiento rentable, con un crecimiento de los viajes que se aceleró hasta un 25 %“, afirmó Khosrowshahi.

