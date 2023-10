El cobro por reconexión de servicios públicos es muy común en Colombia. Cuando los clientes de operadoras de telefonía o empresas encargadas de esta prestación estos olvidan pagar la factura o no tienen el dinero para hacerlo, las tarifas para reconectar el servicio pueden alcanzar hasta lo 80.000 pesos.

Sin embargo, la realidad es que hoy la reconexión de servicios públicos es ilegal cuando no cumple con condiciones establecidas. Esta es una determinación de la Ley 142 de 1994 la cual establece el régimen de servicios públicos domiciliarios.

Y es que los cobros de reconexión que tienen validez según la norma son los que requieren de que la empresa incurra en algún gasto para cortar y luego restablecer el servicio.

Cabe mencionar que hoy en día la mayoría de servicios no requieren de que un operador asista personalmente a la residencia para cortarlos. Por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones como Claro, ETB, Tigo (que se salvaría de la quiebra), entre otras, actualmente pueden activar y desactivar su servicio desde sus centrales, por lo que realmente no incurren en ningún gasto y en este caso cobrarle al cliente por reconexión sería ilegal.

La abogada Stephanie Rendón, por medio de su cuenta de TikTok, indicó qué se debe hacer cuando hacen un cobro de reconexión ilegal.

“Para oponerse a estos gastos de reconexión no es solamente en telefonía e internet sino en general con todos los servicios públicos porque hay sentencias de tutela, la T1108 de 2002 y la T793 de 2012, dicen que antes de la suspensión de los servicios públicos tiene que notificar, no solamente en la factura diciendo que me van a cortar, sino que me tiene que informar cuáles son los recursos que caben“, señaló la jurista.