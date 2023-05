El Chang Li CL-JP eléctrico cuenta con 2,4 metros de largo y es un auto urbano capaz de transportar hasta a tres personas. Está pensado para distancias cortas. En China, su país de origen, se emplea como taxi en el interior de poblaciones. Es práctico, sencillo, no muy equipado pero es suficiente para suplir las necesidad básica de transportarse.

Aunque es el carro más barato del mundo, traerlo a Colombia parece no ser una tarea sencilla, además que no saldría tan económico como se había mencionado anteriormente. En redes sociales y en varios portales, se reveló su costo, pues solo llegaba a valer $ 4 millones de pesos. Sin embargo, esto no serían tan así. No hay que ignorar los demás gastos que incluye ponerlo a funcionar en tierras colombianas.

¿Cómo comprarlo?

Su compra es a través de internet. Se puede conseguir a través de la plataforma de compras Alibaba por unos 1.131 dólares. Pero si se encargan varias unidades, el precio se rebaja hasta los $ 996 mencionados. Por esto, es conocido como el auto más barato del mundo.

¿Cómo es su entrega?

El modelo se entrega después de un mes de la fecha de pedido, informa el sitio especializado El Motor. El comprador lo recibe en la puerta de su casa empacado en una caja. Cabe recordar que al ser un auto pequeño, es muy cómodo y práctico para transportar.

Su capacidad y estilo

El vehículo alcanza los 40 km/h, ofrece una autonomía de 50 kilómetros en una sola carga de su batería, que además se puede recargar en un enchufe de pared común. Además puede decorarlo a su gusto, ya que tiene la opción de ponerle rieles en el techo.

¿Qué es cierto y que no tan cierto sobre su compra y traída a Colombia?

Este vehículo indudablemente es económico, llega a la puerta de la casa y cabe en cualquier lado. Sin embargo, para ponerlo a rodar legalmente en Colombia se requiere de un buen dinero. Juan Manuel Manjarrés, gerente de la firma Autoplast, le contó a la revista EL CARRO COLOMBIANO, cuáles serían los gastos para que pueda funcionar aquí.

Sumando el precio inicial, más el flete marítimo, las licencias y nacionalización, el IVA del 5 % y una comisión al importador, el total resultaría en cerca de $ 18 millones de pesos. Las solas licencias y nacionalización son algunas de las pesadillas. No obstante, aún así, es asequible.