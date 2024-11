Por: Mall y Retail

La economía colombiana avanza con un crecimiento modesto pero sostenido. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB de Colombia se proyecta en un incremento del 1,1 % en 2024, cifra por debajo del promedio mundial del 3,2 %. No obstante, se espera que en 2025 el PIB alcance un crecimiento estimado del 2,5 %.

El crecimiento económico del país se ha visto impulsado en parte por el incremento en las ventas reales del comercio minorista. Según el Dane, las ventas aumentaron un 1,5 % al cierre de junio de 2024, y un 2,7 % al excluir el comercio de combustibles. A continuación, se detallan los productos cuya venta ha sido clave para el impulso de la economía colombiana.

Con base en lo anterior, Américas Market Intelligence (AMI) empresa de Inteligencia de Mercados público su más reciente informe de los que más están gastando los colombianos en 2024.

Productos que más se compran en Colombia en 2024

1. Equipos y aparatos de sonido y video

La venta de equipos de sonido, televisores y productos relacionados tuvieron un aumento en ventas del 27,6 % anual en Colombia en junio de 2024, según el Dane. Si analizamos el año corrido (enero a junio de 2024), la venta de equipos de sonido y televisores tuvo un aumento acumulado del 8,9 % anual.

2. Vehículos de carga, flotilla y otros

El segmento de “otros vehículos automotores y motocicletas”, que el Dane define como la “venta de flotillas o vehículos de cualquier tipo realizada a través de licitaciones, la venta a otros concesionarios y la venta de vehículos de transporte público, transporte de carga y otros tipos de vehículos como ambulancias, carros de bomberos, barredoras” tuvo un aumento del 14,1 % en junio de 2024 en Colombia. No obstante, en el acumulado del año (enero-junio) hubo una baja del 5,2 % en ventas.

3. Vehículos y motocicletas

Según el Dane, la venta de vehículos destinada principalmente al uso de los hogares, que incluye la venta de automóviles particulares, camperos, camionetas, motocicletas y similares nuevos, y de vehículos usados adquiridos a través de concesionarios, tuvo un aumento del 6 % anual a junio de 2024. No obstante, en el acumulado del año (enero-junio), las ventas reportan una baja de 4,8 %.

4. Equipos de informática

Los equipos de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico tuvieron un aumento en ventas del 13,3 % en junio de 2024. Aunque cabe mencionar que en lo corrido del año las ventas muestran una baja del 3,2 %.

5. Electrodomésticos y muebles para el hogar

La venta de electrodomésticos y muebles para el hogar han aumentado en un 5,4 % entre enero y junio de 2024, en comparación al mismo periodo del año anterior, según el Dane. A su vez, a junio de 2024 presentó un aumento en ventas del 5,9 % anual.

6. Productos de aseo para el hogar

La venta minorista de artículos de aseo y productos para el hogar ha tenido un incremento del 7,6 % anual a junio de 2024. En lo corrido del año (enero-junio) las ventas han aumentado en un 4,7 %.

7. Motocicletas

Entre enero y julio de 2024 la venta de motocicletas en Colombia creció en un 11,7 %, gracias a la comercialización de 451 324 unidades. Además, si analizamos solamente julio, mes en el que se comercializaron 73 117 unidades, el aumento en ventas de motocicletas fue del 33,6 % anual.

Las marcas de motocicletas más comercializadas en Colombia son Yamaha (crecimiento en ventas del 17,8 % en lo corrido del año; 87 287 unidades), seguido de AKT (15,5 %; 76 475) y Bajaj (4,7 %; 70 002).

8. Vehículos híbridos

Entre enero y julio del 2024 el segmento de automóviles híbridos en Colombia tuvo un aumento en ventas del 41,8 %, con la comercialización de 20 653 matrículas nuevas. Tan solo en julio se vendieron 4246 automóviles híbridos en Colombia, un aumento del 67,6 %.

Entre las marcas más vendidas se encuentra Toyota con 7484 unidades vendidas entre enero y julio, lo que representa un aumento del 25 % anual. Le sigue Mazda, con un aumento en ventas de vehículos híbridos del 70 %, con la comercialización de 3949 matrículas. De tercero se ubica Suzuki con un crecimiento en ventas de 28 %, con 3071 híbridos vendidos en lo corrido del año.

9. Vehículos eléctricos

El sector de vehículos 100 % eléctricos (BEV) también muestra crecimiento en Colombia. Entre enero y julio de 2024 se vendieron 3183 vehículos eléctricos nuevos en Colombia, lo que representa un crecimiento del 71,5 % respecto al mismo periodo del año anterior. Si analizamos julio solamente, el aumento en ventas fue del 258,5 % anual.

Las marcas que dominan el mercado son BYD (cuota de mercado del 28 %; aumento en ventas del 197 % en 2024), seguido de Volvo (15 %; 1384 %) y BMW (9 %; 237,6 %). Una nueva marca, JMC, comienza a destacarse en el mercado colombiano de vehículos eléctricos, pues ya ha vendido 79 eléctricos puros en 2024 en comparación con las 2 unidades que vendió en el 2023.

10. Productos de cuidado personal, cosméticos y perfumería

La venta de perfumes, cremas faciales y corporales, shampoos y productos relacionados tuvieron un aumento del 5,5 % anual a junio de 2024 en Colombia. En el acumulado de enero a junio, las ventas de perfumes y artículos relacionados aumentaron en un 4,3 %, según el Dane.

Como dato destacado, Colombia es el cuarto país con más ventas de la industria de belleza en América Latina. Datos compartidos por Portafolio revelan que el mercado de productos cosméticos en Colombia alcanzó los US$ 241 millones en 2023 y proyecta alcanzar los US$ 358 millones en el 2028. A su vez, según estadísticas de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Andi, cada colombiano gasta en promedio CO$ 449 mil al año en productos de belleza, cuidado personal y aseo del hogar, lo que equivale a unos US$ 112.

11. Calzado y vestuario

El mercado de la moda en Colombia tuvo un aumento en volumen de ventas del 3,2 % anual a mayo de 2024, al alcanzar los CO$ 2,6 billones (unos US$ 644 millones) según el más reciente informe del Observatorio de Moda (junio de 2024). En lo corrido del año (enero-mayo), el crecimiento fue del 5,6 %.

Según el Observatorio, las categorías más vendidas en Colombia son vestuario (con un 50,7 % de cuota de mercado), seguido de artículos y accesorios personales (20,7 %), calzado (11,3 %), servicios de vestuario y calzado (9,5 %) y ropa de hogar (7,7%).

12. Medicamentos

El sector farmacéutico en Colombia presentó un aumento del 6,2 % en ventas respecto a 2023, según datos compartidos por Yahoo Finance. De hecho, se estima que el 21 % del presupuesto en salud de los hogares colombianos se destina a medicamentos.

Los medicamentos de nombre comercial son los más vendidos en Colombia, y actualmente representan el 51,3 % de cuota de mercado en cuanto a unidades vendidas. Los medicamentos genéricos le siguen con una cuota del 38,5 % y los medicamentos de referencia, 10,2 %.

13. Ventiladores

Según datos de Groupe SEB (consorcio que agrupa a marcas como Imusa, Samurai, Tefal y Krups), la venta de ventiladores en Colombia ha crecido en un 68 % a mayo de 2024 y se han comercializado unas 150 mil unidades, principalmente en Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá. Parte de este crecimiento se debe a las altas temperaturas que se han registrado en Colombia en el último año, y a que los ventiladores son más económicos (en consumo de energía y en costo) que los aires acondicionados.

14. Libros

La venta de libros en Colombia creció en un 31,6 % en 2022, y en un 7,7 % en 2023, según los últimos datos de la Cámara Colombiana del Libro. Así, en 2023 se comercializaron 36 millones de libros, siendo los más vendidos los de educación (crecimiento del 15 % en ventas), seguido de libros de interés general (7,3 %) y libros técnicos y científicos (3,1 %). La venta de libros religiosos, por otro lado, tuvo un decrecimiento en ventas del 2,7 %.

Cabe notar que en Colombia se siguen vendiendo libros en su mayoría impresos. El formato impreso representa el 89,1 % de las ventas de libros en Colombia. que se han registrado en Colombia en el último año, y a que los ventiladores son más económicos (en consumo de energía y en costo) que los aires acondicionados.

