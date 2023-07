El pasado lunes 10 de julio el ministro de Transporte, William Fernando Camargo Triana, señaló que en las próximas 3 o 4 semanas la tarifa del servicio de taxis subirá para ajustarse al alza de la gasolina. “Lo de la tarifa es natural porque el costo de la gasolina ha aumentado entre el 16 y el 18 %. (…) Esperamos que en las próximas 3 o 4 semanas tengamos la actualización”, dijo en declaraciones a medios nacionales.

(Lea también: Taxistas, divididos por posible aumento de tarifas ante incremento de precio de la gasolina)

“Encontramos una tarifa que tiene una resolución de hace más de 10 años y que no reconocía tarifas dinámicas e incentivos de calidad. Además, no está recogiendo los costes tarifarios. Esa aplicación implica que la tarifa debe actualizarse con los cambios del costo de combustible”, agregó.

Al respecto, Juan Carlos García Gaviria, presidente de la Asociación de Transportadores del Quindío, señaló que los líderes a nivel nacional consideran necesario, sobre todo, el precio diferencial de los combustibles. Además, aseguró que se desmontó en mal momento el fondo de estabilización de la gasolina y que, por si fuera poco, fenómenos como la informalidad e ilegalidad no se han combatido. Aunque desde Cali lanzaron propuesta para que taxistas les den duro golpe.

“En cuanto a la tarifa electrónica, que es la que quieren implementar, crea otro costo y los pasajeros se van a bajar del servicio de taxis. Si un conductor de taxi está haciendo cerca de 30 servicios diariamente, con el alza de la tarifa harán menos servicios, ya que las personas buscarán lo mejor para su economía y harán uso del servicio informal como Uber o ‘motorratón’, o conseguirán una moto propia”.

García Gaviria expresó su preocupación ya que un conductor está perdiendo entre $ 500.000 y $ 700.000 mensualmente por el precio de los combustibles, que este mes de julio aumentó $ 600. Además, porque los insumos que se necesitan para un vehículo que son derivados de la gasolina también incrementan en costos. “Eso nos lleva a una crisis generalizada en todo el sector de transporte, no solo del gremio de taxistas.

Por esa razón solicitan el congelamiento y la rebaja en la tarifa del combustible, “eso se debe replantear porque así uno haga un incremento en la tarifa no es posible igualar los gastos”. Así pues, dijo que sería contraproducente que implementen una tarifa más costosa si los transportadores informales ofrecen el mismo servicio a un menor costo.

Así mismo, agregó que no se oponen a la actualización tarifaria porque es algo necesario. “A lo que nos oponemos es a que haya una actualización no concertada, además que le están añadiendo un poco de ítems que nosotros no teníamos en el perfil y un tema de calidad que el sector rechaza”.

Según el líder, habrá una manifestación de taxistas en algunas ciudades el 24 de julio y el día 9 de agosto habrá una “hora cero”.

Liliana González, usuaria regular del servicio de taxis en Armenia, expresó que se siente preocupada por las nuevas tarifas, considera que los costos de las carreras actualmente están en un precio justo; sin embargo, dijo que “primero debemos esperar cómo quedan esos incrementos de la tarifa, porque es lógico que después de aumentar el costo de la gasolina progresivamente la tarifa de los taxis se iba a ver afectada”.

(Vea también: Taxistas no quieren que suban sus tarifas y le recuerdan a Petro lo que prometió)

Por su parte, el taxista Luis Eduardo Parra Mejía afirmó respecto al alza de la tarifa del servicio que sería positivo porque se regularía el trabajo debido al encarecimiento del combustible, pero que las personas van a estar en desacuerdo.