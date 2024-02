Por: El Colombiano

El consenso del mercado en cuanto a la tasa de interés del Banco de la República es que esta debe bajar de su actual nivel, que es de 12,75%.

Lo que no está bien claro es si la junta directiva del Emisor puede tomar esa decisión en la sesión de este jueves, 29 de febrero, o si lo hará en marzo.

Tanto la encuesta de expectativas económicas del Banco de la República como la de opinión financiera de Fedesarrollo apuntan a que la junta respetará el calendario para la toma de determinaciones referentes a tasa y que en el encuentro de febrero no intervendrá, es decir que mantendrá la tasa en 12,75 %.

En la antesala de la reunión se conoció que el Gobierno está contemplando una reducción de 100 puntos básicos, o sea bajarla a 11,75 %, lo que ocurriría solo en la reunión del 22 de marzo, antes de Semana Santa. El anuncio fue reiterado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien en las reuniones de la junta directiva siempre se ha mostrado dispuesto a los recortes.

“Con toda certeza hay unanimidad de bajar tasas. La discusión será en qué monto. Ya debería empezar a bajar 100 puntos porque estamos con 440 puntos de tasa real y ahora que salga el dato de inflación de febrero nos va a mostrar hasta dónde aumenta esa tasa real y el país no aguanta tasas reales de ese tamaño, porque la reactivación económica requiere empezar a reducir tasas”, argumentó Bonilla en un foro económico de la revista Cambio.

Pero, hay voces que aseguran que la actual dinámica de la economía no puede esperar a marzo y que la reducción de la tasa de interés debe iniciar ya.

En esa línea está Henry Amorocho Moreno, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, quien explicó que para que la economía colombiana pueda crecer en este 2024 entre el 1% y el 1,2%, se necesita que desde este 29 de febrero la junta directiva del Banco de la República baje su tasa de intervención cien puntos básicos.

El académico indicó que el crecimiento económico es responsabilidad de todos: del Gobierno Central ejecutando el 100% de su inversión pública, de la junta directiva del Banco de la República, bajando su tasa de intervención al 8% este año y, desde luego, del sector privado.

El docente sugirió que el Ministerio de Hacienda también debe hacer un seguimiento especial al sistema de precios y velar por el mantenimiento adquisitivo de la moneda, que la lleve a niveles de un 5%, aproximadamente, a finales de 2024.

Igualmente, estimó que se necesitan compromisos serios para buscar sectores estratégicos donde se produzcan fenómenos multiplicadores en materia de crecimiento de exportaciones y de reindustrialización, como el sector agropecuario y el sector turismo. Desde luego, alimentados con dineros y apropiaciones del Estado en materia de su gasto público de inversión.

Pero, ¿puede el Emisor romper su esquema y tomar una decisión inmediata? El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, afirmó que el Banco de la República puede bajar las tasas de referencia en cualquier reunión. No hay reuniones especiales para ello. “Sí creo que este 29 de febrero las bajé; el interrogante es: ¿cuánto las bajará, pero es casi seguro que lo hará”.

En esa línea también está Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research para Colombia. “El Banco de la República puede tomar decisiones de política monetaria y cambiaria en cualquier momento. Ellos definen un cronograma de reuniones para guiar las expectativas, pero en circunstancias especiales pueden tomar decisiones fuera de las reuniones explícitamente definidas para ello. El precedente más cercano está en marzo de 2020, cuando inicia la pandemia, el Banco de la República tomó una serie de decisiones fuera de las reuniones habituales”.

No obstante, Reyes consideró que en esta oportunidad no se espera que tome decisiones de política monetaria. “Creemos que no hay razones extemporáneas que justifiquen ese camino y puede generar mayor preocupación que beneficio. Por lo que consideramos que la siguiente reunión de política será en marzo, como está definido”.

Por su parte, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, recordó que hay antecedentes de citaciones a reuniones extraordinarias para tomar ese tipo de decisiones. “Ellos (la junta) pueden hacer un ajuste extraordinario, lo que pasa es que son súper inflexibles. Alguna vez, como ministro, pregunté si era posible hacer ese tipo de cosas y me respondieron que sí, pero eso requiere una solicitud formal y ejecutar un trámite, así que no veo posible que a alguno de los participantes se le ocurra cambiar libremente el orden del día”.

A su turno, Sergio Olarte, economista de Scotiabank Colpatria, recordó que luego de la pandemia no ha sucedido que el Banco de la República tome decisiones en una reunión en la que no esté previsto que eso vaya a pasar. Lo que entendemos es que para que haya anuncio de tasa de interés, alguno de los codirectores tiene que decir al menos con quince días de anticipación que quiere discutir sobre tasas y eso se le anuncia al mercado. La probabilidad de que lo hagan en este remate de febrero es muy baja”.

