Aunque muchos colombianos consideran que las tarjetas de crédito deben evitarse y que son sinónimo de endeudamientos o dolores de cabeza, lo cierto es que muchos expertos en finanzas afirman que se le puede sacar un gran provecho a estos productos.

Tori Dunlap, una reconocida experta en finanzas cuya fortuna, según Expansión, supera los 4’000.000 de dólares, contó a través de sus redes sociales que las tarjetas de crédito pueden ser muy útiles si se usan de buena manera, incluso las que ya se pueden sacar sin historial crediticio.

Según ella, este método de pago puede ser muy útil y seguro de usar si se siguen determinados consejos para evitar deudas eternas o cuantiosas cuotas de interés, además de que su gran mayoría brinda muy buenas garantías en caso de robo.

Cómo obtener beneficios con una tarjeta de crédito

Usar la tarjeta, por lo menos, una vez al mes: esto es muy bien recibido por las entidades bancarias, quienes, a mayor uso de este medio de pago, suelen otorgar recompensas, devolución de dinero o ‘cashback’ y bonos económicos.

Pagar la factura antes de su fecha de vencimiento: según Dunlap, pagar las deudas de la tarjeta antes de la fecha límite ayuda a que su puntaje crediticio crezca, lo que puede abrirle mayor cupo en sus tarjetas, otorgarle bonificaciones y hasta facilitar créditos para la compra de bienes inmobiliarios o vehículos.

No se endeude con más de una tarjeta de crédito a la vez: un exceso de deuda puede colapsar su capacidad de pago y, a la vez, hacerlo pagar intereses por deudas o por incumplimiento. Para la experta tampoco es buena idea adquirir una de estas si siente que no podrá cumplir con las obligaciones a tiempo.

Cómo sacar tarjetas de crédito con baja tasa de interés

Quienes deseen sacar este tipo de producto pueden aprovechar la paulatina baja en la inflación nacional que se ha presentado durante los últimos meses.

Esta disminución, aunque aún no ha permitido que se baje la guardia, ya ha conducido a que expertos, gremios e incluso funcionarios pidan al Banco de la República reducir la tasa de interés.

Con esta medida se busca estimular el crédito, el consumo e impulsar el crecimiento de la economía nacional. Por lo anterior, esta es una buena temporada para solicitar tarjetas de crédito, a través de las cuales varios bancos ofrecen importantes beneficios.

Quién es Tori Dunlap, la empresaria más famosa de redes sociales

Tori Dunlap es una millonaria estadounidense de 27 años que se ha hecho famosa por su estilo de vida en redes sociales, además de los consejos financieros que suele difundir a través de las mismas redes sociales. En menos de 10 años ha adquirido gran reconocimiento por sus ingresos y sus logros.

La empresaria norteamericana cuenta con un pódcast en Spotify, una prestigiosa cuenta de tiktok y ya tiene un ‘best seller’, que sacó bajo la editorial de The New York Times y se titula Financial Feminist. El libro ha tenido gran acogida en el mundo de las finanzas y todavía es el orgullo de la norteamericana:

