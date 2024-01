La oferta de tarjetas de crédito en bancos de Colombia es bastante amplia y muchas entidades han sacado productos por los que cobran muy barato y este es el caso de la tarjeta de crédito Única de Bancolombia.

Dentro de lo cambios que la entidad bancaria ha realizado últimamente están sus nuevos productos financieros, como esta tarjeta de crédito que lleva poco más de un mes en el mercado.

La tarjeta Única Virtual MasterCard de Bancolombia tiene una cuota de manejo de 9.900 pesos, lo cual es bastante bajo para el promedio que existe en el país. Es completamente virtual, por lo que no tiene posibilidad de pedirla en físico.

En su página web el banco señala que tiene 2.5231 % de interés mensual y 34.8530 % de interés efectivo anual y tiene cupo entre 500.000 pesos y 10 millones de pesos. Simón Gómez, ‘youtuber’ de análisis financiero, se propuso calificar esta tarjeta y resaltar las ventajas y desventajas que tiene. Lea a continuación.

Ventajas:

Cuota de manejo de 9.900 pesos.

No genera intereses corrientes por compras a una cuota.

Acumula 6 Puntos Colombia por cada 6.600 pesos en compras.

Es fácil solicitarla, pues solo se necesita un salario mínimo de ingresos para obtenerla.

Desventajas:

Es solo para clientes Bancolombia con cuenta de ahorros.

No se puede tener física: puede limitar las compras porque solo se pueden hacer compras digitales o con billeteras en el celular.

Gómez concluyó su análisis diciendo que es una de las mejores opciones que puede tener Bancolombia en tarjetas de crédito y es adecuada para jóvenes que tienen cuenta de ahorros con Bancolombia y que quieran iniciar su vida crediticia.

“Entre esta y la American Express Libre prefiero esta. Esta me parece mejorcita en muchísimos aspectos. En el único que no es en la cuota de manejo, pero de resto me parece que está bastante bien”, concluyó el creador de contenido al respecto.

