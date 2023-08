La reconocida empresa de sándwiches Subway lanzó un concurso para todos sus clientes arriesgados que sean capaces de cambiarse el nombre para obtener sándwiches gratis de por vida, los cuales serán de la categoría ‘Deli Hero’, reconocido producto de la marca en mención.

(Vea también: ¿Cuánto vale poner un negocio de Subway en Colombia? Hay nuevo precio para 2023)

De hecho, esa receta es el más reciente lanzamiento de Subway, un sándwich con embutidos que se rebanan en los restaurantes en lugar de porciones. En este lanzamiento la compañía invirtió más de 80 millones de dólares en rebanadoras, que instaló en más de 20.000 locales, según informó Portafolio.

De acuerdo a lo proporcionado por Subway, el lanzamiento del nuevo sándwich se ha logrado vender más de dos millones de unidades. Según la empresa, el ganador recibirá el reembolso de los costos del procedimiento legal para el cambio del nombre.

Las personas que se inscribieron a este concurso deberán someterse a una verificación de antecedentes. Además, tienen que entregar la prueba del cambio de nombre a la cadena de restaurantes cuatro meses después de la aceptación del premio.

A name that could give you the chance to get free subs for life? That’s a pretty powerful name. Last day to apply! https://t.co/NTDu69JPEt No Purchase Necessary Void Where Prohibited. See Official Rules In Link Above.

— Subway® (@SUBWAY) August 4, 2023