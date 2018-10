Se trata de un buen número de vacantes para que los adultos mayores comiencen a trabajar en sus tiendas.

La convocatoria se hace en el marco de la celebración de la ‘Semana del Abuelo’, y, según el diario El Tiempo, es un homenaje para los adultos mayores.

¿Pero qué tiene que hacer para ser contratado? Desde ya se están recibiendo las hojas de vida y el plazo para entregarla es hasta el próximo domingo (14 de octubre).

Según ese medio, este mismo jueves (11 de octubre) se realizarán unas jornadas en las que invitarán a una bebida a los adultos mayores que lleven su hoja de vida y estén acompañados de sus nietos y familiares.

“Para Starbucks el crear un ambiente diverso e incluyente es primordial y el sumar a adultos mayores como ‘partners’ (empleados) en algunas de nuestras tiendas nos ha llenado de orgullo”, explicó Carolina Martínez, la directora de Mercadeo de Alsea, la compañía mexicana que maneja la franquicia de la cadena en Colombia.

La compañía actualmente tiene 5 adultos mayores trabajando en sus 31 tiendas en Colombia y el objetivo es contratar más para que combinen su trabajo con los más de 300 jóvenes que hacen parte de la nómina actual en el país.

Cabe destacar Starbucks vienen dando oportunidades a los adultos mayores en diferentes países desde hace varios años. En México, por ejemplo, abrió este año una tienda operada solo por ellos, una experiencia que ha dado muy buenos resultados.

“Las personas de la tercera edad hemos sido rezagados. Muchos sienten que ya no servimos. Yo me siento con la fuerza para trabajar aún. Aquí me atendieron muy bien. Voy a postularme”, afirmó al diario El Economista, de México, uno de los adultos mayores interesados en trabajar en ese país.

En Colombia, el panorama de empleo para los adultos mayores es muy difícil. Según el diario La República, una de cada dos personas mayores de 65 años no tiene recursos propios; el país es el tercero de la región con mayores tasas de adultos dependientes.