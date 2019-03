El estudio ‘Women, Business and the Law 2019: A Decade of Reform’, del Banco Mundial, revela además que los países que hacen leyes para proteger los derechos laborales de la mujer y de ponerlas en igualdad de condiciones y salarios que los hombres son más proclives a crecer y desarrollarse.

Los países que cumplen al 100 % son los anteriormente mencionados, todos de Europa, mientras que Colombia cumplió al 80 % en 2018, con incrementos de un punto porcentual al año en promedio, en los últimos 10 años. El puntaje promedio mundial es de 74,71 %.

Los datos obtenidos en el estudio muestran que se han hecho 274 reformas laborales que favorecen a las mujeres en 131 países distintos, que incluyen a 35 economías que han implementado leyes para proteger al género femenino del acoso sexual en el sitio de trabajo, lo cual cubre a 2.000 millones de mujeres más que hace una década.

El informe aborda casi una decena de variables laborales para las mujeres, como la posibilidad de tener hijos, movilizarse en la ciudad, recibir un salario justo, acceder a créditos, hacer empresa, trabajar el mismo número de horas que un hombre y si las labores revisten igual peligro o riesgo de las de los hombres.