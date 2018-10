La decisión consiste en ordenar a TigoUne dejar de difundir piezas publicitarias que contengan las siguientes frases:

“No podemos llamarlos ‘Ilimitados’ Tú decides cómo llamarlos”, “Ya no podemos llamarlos ‘Ilimitados’, pero esto es mucho más que una palabra”.

Además, le prohíbe difundir otra oferta, promoción y estrategia comercial o mensaje publicitario que tenga un mensaje igual o similar al que se menciona en dicha Resolución (la número 71605).

Pero eso no es todo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le ordena a ese operador móvil rectificar cada una de las piezas publicitarias mencionadas. El mensaje de la rectificación, señalado en la resolución, es el siguiente:

“Por orden de la Superintendencia de Industria y Comercio, TIGO rectifica su publicidad emitida por este medio el día 26 de septiembre de 2018, en el sentido de aclarar a los consumidores y al público en general que no se trata de que no podamos llamar a nuestros planes ilimitados, sino que los planes ofrecidos en realidad no son ILIMITADOS”.

Según la SIC, dicho mensaje de aviso se debe publicar en los mismos medios de comunicación en los que se realizaron las publicaciones cuestionadas.

“El aviso de rectificación deberá realizarse en las mismas condiciones en que se realizó la publicación inicial, esto significa que deberá ocupar el mismo tamaño, el mismo tipo de letra, la misma ubicación o página y deberá efectuarse con la misma periodicidad”, exige el ente regulador.

La SIC le da solo 5 días hábiles a la compañía para que cumpla con lo exigido.

Además, la Resolución señala que si no cumple con esto, estará sujeta a la imposición de una multa. Finalmente, le deja claro que ante esta decisión no hay ningún tipo de recurso.

TigoUne se manifestó respecto a la decisión de la SIC. Mediante un comunicado la empresa dijo que “respeta la decisión de la autoridad y procederá a darle cumplimiento”; decisión que no comparte y que procederá a “presentar las acciones legales a que haya lugar”.

Agregó que continuará ofreciendo los planes pospago que ha dado a conocer en detalle al mercado.