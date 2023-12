La señora Carmen Cecilia Lora Carrascal es una profesora de San Pedro de Urabá, Antioquia, que vivió un gran drama con una ‘fintech’ llamada Finsocial S.A.S. Resulta que la docente solicitó un crédito de libranza por $ 24.300.231, ya que para ella había buenos beneficios por ser profesora del sector público. Sin embargo, se llevó un gran susto cuando fue a solicitar su certificado de deuda y le salía que lo liquidado eran $ 87 millones.

“Me di cuenta, un año después, que me aparecía el doble del valor que yo había solicitado del crédito“, dijo Carmen, quien no se quedó callada y decidió denunciar en la SIC. Por otra parte, Lora Carrascal afirmó que hacía pagos mensuales por descuento de nómina y consignó un abono a capital de $ 15 millones.

El drama empezó en el momento en el que se dio cuenta de que le seguían descontando $ 725.000 de la cuota, cuando creía que ya había terminado de pagar. La docente relató que: “Cuando recibí el certificado de la deuda, me enloquecí, lloré mucho, entré en una situación muy difícil y empecé a buscar apoyo de mis familiares. Ellos me dieron información para buscar en internet una entidad del Estado que me defendiera de lo que Finsocial estaba haciendo conmigo“.

“Los cobros accesorios correspondían a pólizas y seguros, como cinco cosas relacionadas con las que el cliente va a quedar mal, porque dan por hecho que el cliente no va a pagar cuando hay una libranza firmada y registradas ante una Secretaría de Educación que no deja descontar mes a mes por nómina hasta que la entidad manda un paz y salvo”.

SIC falló contra la ‘fintech’ Finsocial

Carmen ganó la demanda en la Superintendencia de Industria y Comercio contra Finsocial, empresa que deberá reliquidar el crédito y devolver el dinero que cobró de más. A su vez, ordenó notificar a la Secretaría de Educación de Antioquia, donde hubo pelea por volumen de música, para que suspendan los descuentos en la nómina.

Gracias a la demanda de la profesora, la SIC encontró que Finsocial usaba esta modalidad con todos sus clientes y lo consideró una “actitud agravosa” por lo que la multó con $ 58 millones y enviar copias para incluirlo en el expediente. La empresa tiene 30 días hábiles para cumplir con lo estipulado por la SIC, donde se quejaron contra el Ron Viejo de Caldas.

