Shakira avanza en el proceso después de la separación con Gerard Piqué, sobre el que dijeron que ha tenido tratamiento psicológico y hasta se mencionó el uso de medicación en ese camino.

Recientemente se abrió la expectativa cuando se confirmó que hará una colaboración con Karol G para un nuevo tema musical, del que se dieron detalles acerca de la letra.

Aún así, también han salido ataques contra la barranquillera y hasta un canal español le hizo una composición en contra en la que le sacaron a relucir las deudas que tiene con Hacienda.

Por eso, para sumarle más ganancias a las ya obtenidas con la canción que presentó junto al argentino Bizarrap, la intérprete de ‘Monotonía’ publicó un nuevo negocio al que le apuntó gracias a ese mismo tema musical.

Después del éxito que tuvo su canción con Bizarrap y la frase de “las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, la artista presentó un nuevo producto desde su cuenta personal de Twitter.

Shakira invitó a conocer más de ese producto, en el que aprovecha las pullas contra Gerard Piqué, a través del sitio web que tiene a su nombre para la promoción de sus artículos.

En ese espacio indican que la encargada de llevar a cabo el diseño fue Isabella Mebarak, en una prenda que está hecha entre algodón y poliester y cuya impresión está al frente.

Este artículo, que sale al público después de un video punzante que muchos tomaron como ataque al exfutbolista español, tiene un costo de 60 dólares, es decir, aproximadamente 294.000 pesos.

Estas son las imágenes del nuevo producto que presentó la colombiana dentro de los artículos que tiene en la tienda a su nombre, donde ofreció los detalles para la clientela interesada.

Limited edition sweatshirt designed by my niece! Available now on https://t.co/3KDraxDmzP

Sudadera edición limitada diseñada por mi sobrina! Ya disponible en https://t.co/3KDraxDmzP pic.twitter.com/qjPbZRlrPZ

— Shakira (@shakira) February 17, 2023