Para muchas personas en Colombia, una de las condiciones para lograr el éxito en los negocios debe ser: no hacerlos en asocio con amigos ni con la familia.

Desafiando dicho pensamiento, estos jóvenes se aventuraron a crear empresa y construir dos de los negocios con más presente y futuro en Bogotá y en otras ciudades de Colombia.

El primer caso lo contaron las hermanas Daniela y Paula Castaño, que se asociaron para crear la exitosa empresa Maíz Kernel, un negocio que nació como una idea curiosa de vender crispetas de sabores en el centro comercial Gran San, en el popular San Victorino de Bogotá.

La historia de cómo lograron crear y sacar adelante una empresa que, en menos de 5 años, ya tiene decenas de trabajadores la contaron para el especial ‘Empresarios Hechos a Pulzo’, un espacio que destaca la labor de empresarios con gran experiencia y otros que en poco tiempo logran el éxito en diferentes sectores.

En el caso de Kernel, dice Daniela Castaño, al comienzo fue extraña la idea de crear una empresa con su propia hermana.

Parte del éxito de Kernel es que sus dueñas son muy diferentes. Cada una tiene una personalidad y una postura frente a las situaciones que, como en todo negocio, se presentan a diario.

Así lo explicaron juntas en esta entrevista con Pulzo:

El otro testimonio de éxito sobre cómo es hacer negocios entre amigos y familia lo entregaron César Valencia y Rafael Pineda, quienes son socios y trabajan para sacar adelante la empresa Sr. Buñuelo, que ya tiene más de 50 puntos en diferentes zonas de Bogotá.

“César sí me decía mucho eso: me decía, usted sabe que yo no tengo tantos amigos y yo no quiero que esto se preste para dañar una amistad. algo que me parece supremamente sensato y es que me decía que por encima de todo está la empresa y su amistad, que aprecio mucho”, contó Rafael.